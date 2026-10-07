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Đức Cơ xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Chiều 6-10, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Gia Lai phối hợp cùng UBND xã Đức Cơ tổ chức hội thảo xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sầu riêng.

Theo đánh giá tại hội thảo, hoạt động sản xuất sầu riêng trên địa bàn xã hiện còn nhỏ lẻ, việc áp dụng quy trình kỹ thuật chưa đồng bộ, đầu ra sản phẩm thiếu ổn định và dễ phụ thuộc vào thương lái.

Trong khi đó, thị trường xuất khẩu chính ngạch ngày càng đặt ra yêu cầu khắt khe về mã số vùng trồng (MSVT), truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng.

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Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Thanh Tịnh

Do đó, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Gia Lai đã xây dựng đề án “Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sầu riêng trên địa bàn xã Đức Cơ".

Mục tiêu của đề án là trong 2 năm 2026-2027, các đơn vị phấn đấu hoàn thiện hồ sơ, được cấp từ 10 đến 15 MSVT sầu riêng tại khu vực xã Đức Cơ, với tổng diện tích khoảng 300 ha.

Đồng thời, 100% hộ thành viên tham gia chuỗi được bao tiêu sản phẩm với giá ổn định; ký kết hợp đồng liên kết dài hạn với từ 2-4 doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp, viện nghiên cứu và nhà máy đóng gói uy tín.

100% diện tích sầu riêng tham gia chuỗi đạt tiêu chuẩn VietGAP hoặc GlobalGAP và quản lý sinh vật gây hại đúng quy định của nước nhập khẩu.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về phương án hợp tác giữa hợp tác xã, hộ nông dân và doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu; triển khai thủ tục đăng ký, quản lý, định vị và số hóa vùng trồng phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Các bên cũng thống nhất quy trình kỹ thuật chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường.

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Đại diện hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ sinh học và các hộ nông dân đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: Thanh Tịnh

Dịp này, đại diện hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ sinh học và các hộ nông dân đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo nền tảng hình thành chuỗi liên kết sầu riêng bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân.

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