(GLO)- Đợt mưa lũ từ ngày 9 đến 12-11 đã làm nhiều công trình thủy lợi ở phía Đông tỉnh Gia Lai bị sạt lở, bồi lấp, đứt gãy. Các địa phương đang rà soát thiệt hại, gia cố và xây dựng phương án xử lý lâu dài để bảo đảm an toàn công trình, phục vụ sản xuất.

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường), mưa lũ đã gây thiệt hại nhiều công trình thủy lợi, tập trung ở các xã: Vạn Đức, Kim Sơn, An Lão, An Hòa, Tuy Phước... với chiều dài bị bồi lấp, gãy đổ, đứt gãy, sụp đáy khoảng 2.600 m.

Nhiều tuyến kênh mương bị sạt lở, bồi lấp

Theo thống kê của xã Kim Sơn, đợt mưa lũ vào trung tuần tháng 11 vừa qua khiến 1,5 km kênh mương thủy lợi ở địa phương bị bồi lấp, khối lượng đất đá ước tính 38 m³.

Tại kênh mương Cây Cam (thôn Bà Bơi), có 78 m bị đất đá, cây cối bồi lấp với hàng chục m3; mương Nhơn Hiệp (thôn Nghĩa Sơn) rộng 3 m, dài 800 m gần như bị đất đá vùi lấp toàn bộ, chỗ sâu nhất 1,6 m; kênh đất Cây Sấu (thôn Bình Điền) cũng bị bồi lấp hoàn toàn 124 m.

Hệ thống kênh mương Văn Phong qua xã Bình Hiệp bị sạt lở mái. Ảnh: Trọng Lợi

Ở xã An Hòa, khoảng 500 m kênh mương bị bồi lấp, 1.000 m bị đứt gãy, sụp đáy. Xã Vạn Đức có thêm khoảng 100 m kênh mương ở thôn Vạn Hội bị gãy đổ.

Xã Vĩnh Thạnh ghi nhận sạt lở đất ở chân kè chống xói lở K93, làm hư hỏng một số hạng mục. Còn tại xã An Vinh, kè ruộng Xanh đang thi công bị cuốn trôi khoảng 1.000 m³ đất đắp.

Trong khi đó, tại xã Bình Hiệp, kè chống xói lở suối Nước Đục và đồng Chà Vi sụt lún ở 2 vị trí, tổng chiều dài khoảng 20 m. Một đoạn kênh mương bê tông từ cống ngầm kênh N1-3 đến khu ruộng ông Nguyễn Văn Hải (xóm 2, thôn Bình Thuận) bị xói mòn, sạt lở chân đế dài 7 m, rộng 1 m, sâu 1 m, khối lượng đất sạt lở ước khoảng 7 m³, ảnh hưởng đến kết cấu công trình và khả năng dẫn nước.

Kênh mương ở cánh đồng xóm 2, thôn Bình Thuận bị đứt gãy. Ảnh: Trọng Lợi

Ở xã Tuy Phước, tuyến đê sông Hà Thanh qua thôn Vân Hội bị hở hàm ếch, thẩm thấu tại 2 vị trí. Với hệ thống do doanh nghiệp quản lý, nhiều vị trí trên tuyến kênh thủy lợi Vân Phong cũng bị xói lở.

Gia cố, sửa chữa kịp thời trước vụ Đông Xuân

Trước tình trạng đó, các địa phương huy động lực lượng tại chỗ ứng phó, hạn chế nguy cơ mất an toàn công trình. Tại xã Tuy Phước, chính quyền đã khẩn trương gia cố tuyến đê trong ngày 11 và 12-11.

Ông Trần Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước - cho biết: Địa phương sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng tuyến đê để sớm có phương án xử lý kiên cố, bảo đảm an toàn lâu dài.

Sau khi gia cố tạm thời, xã Tuy Phước sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá tổng thể chất lượng đê sông Hà Thanh qua thôn Vân Hội, sớm có kế hoạch sửa chữa kiên cố. Ảnh: Trọng Lợi

Ông Lê Hà An - Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - cho hay: Xã đã phối hợp với người dân rào chắn, cảnh báo và gia cố tạm thời các vị trí sạt lở trên đường Xóm Chùa và kè suối Nước Đục. Xã tiếp tục kiểm tra, rà soát để đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại, làm cơ sở đề xuất phương án khắc phục.

Với các tuyến kênh phục vụ sản xuất, việc nạo vét, sửa chữa được tính toán để kịp mùa vụ. Ông Dương Dạ Lâm - Chủ tịch kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Ân Nghĩa (xã Kim Sơn) thông tin: Từ ngày 23-11, đơn vị hợp đồng nạo vét, khơi thông kênh đất Cây Sấu và kênh mương bê tông Cây Cam; riêng mương Nhơn Hiệp do khối lượng đất đá bồi lấp lớn nên sẽ làm vào cuối tháng 11.

“Tất cả cố gắng hoàn thành để kịp dẫn nước về cho bà con làm đất, xuống giống vụ Đông Xuân 2026-2027” - ông Lâm nói.

Tại Bình Hiệp, ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc HTX Bình Thuận - cũng cho hay: Đơn vị thi công đã khảo sát, chờ nước rút sẽ sửa chữa kênh tưới N1-3 (phục vụ tưới cho 5 ha) và kênh tiêu đồng Chà Vi (thôn Bình Thuận), hoàn thành trước vụ sản xuất Đông Xuân 2026-2027.

Nạo vét, khơi thông dòng chảy mương Cây Sấu, phục vụ tưới cánh đồng Rộc Voi và Gò Điền ở thôn Bình Điền. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với tuyến kênh Vân Phong, ông Hồ Nguyên Sĩ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định - khẳng định: Công ty sẽ rà soát, kiểm tra, thống kê cụ thể mức độ hư hỏng, từ đó bố trí nguồn lực khắc phục, bảo đảm công trình vận hành an toàn, đáp ứng yêu cầu tưới tiêu.

Theo ông Ngô Vĩnh Khánh - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường), việc khẩn trương xử lý các điểm hư hỏng không chỉ bảo đảm an toàn công trình mà còn góp phần duy trì năng lực tưới tiêu, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.