Xã Đề Gi tiến hành giải bản 5 tàu cá đầu tiên

(GLO)- Chiều 29-10, tại bãi đóng tàu Ngọc Châu (thôn Đức Phổ), UBND xã Đề Gi đã tổ chức tiếp nhận, phá dỡ và tiêu hủy 5 tàu cá theo chính sách hỗ trợ giải bản

Tàu cá được đưa lên bờ thực hiện giải bản. Ảnh: Nhật Trường

Sau khi tiếp nhận phương tiện từ chủ tàu, các đơn vị chức năng tiến hành kiểm kê, tháo dỡ máy móc, trang thiết bị có giá trị, phá hủy kết cấu vỏ tàu, bảo đảm phương tiện không còn khả năng tái sử dụng để khai thác thủy sản. Vật tư, phế liệu thu hồi được quản lý, xử lý theo quy định.

Xã Đề Gi hiện quản lý 593 tàu cá, trong đó có 2 tàu thuộc diện “3 không” và 32 tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác. Qua triển khai chính sách, địa phương đã tiếp nhận 215 hồ sơ đăng ký giải bản, hoàn thành thủ tục thẩm định chi phí kéo, phá dỡ đối với 151 tàu.

5 tàu cá thuộc diện giải bản được tập kết tại bãi đóng tàu Ngọc Châu để thực hiện phá dỡ, tiêu hủy theo quy định. Ảnh: Nhật Trường

Riêng đợt 1, UBND xã đã phê duyệt hỗ trợ giải bản 49 tàu cá, với tổng kinh phí hơn 17,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian tới, xã Đề Gi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải bản 49 tàu cá đợt 1; đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ để triển khai các đợt tiếp theo.

Đại diện chính quyền địa phương và lực lượng chức năng kiểm tra, trao đổi phương án triển khai giải bản. Ảnh: Nhật Trường

Việc thực hiện chính sách không chỉ tạo điều kiện cho ngư dân chấm dứt hoạt động đối với những phương tiện không còn phù hợp mà còn góp phần cơ cấu lại đội tàu, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động khai thác thủy sản, hướng đến phát triển nghề cá bền vững.

Tiến hành phá dỡ vỏ tàu cá theo quy định. Ảnh: Nhật Trường

Đây là chủ trương nhằm từng bước loại bỏ những tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác, góp phần tăng cường quản lý đội tàu và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).