Thơm bùi hạt lúa rẫy Bahnar Pơ Nâm

(GLO)- Gắn bó với núi rừng qua bao thế hệ, hạt lúa rẫy mang hương vị mộc mạc và lưu giữ những giá trị văn hóa của người Bahnar Pơ Nâm ở thôn 7, xã Sơn Lang. Giữa nhịp sống hiện đại, những giống lúa cổ vẫn được gieo trồng, nối dài ký ức buôn làng và mở thêm hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Cuối tháng 10, tôi tìm về rẫy lúa của người Bahnar Pơ Nâm ở thôn 7 đang bước vào mùa thu hoạch. Con đường quanh co qua triền dốc, giữa những vạt lau, đưa người đến rẫy lúa vàng bên suối Đak Cram. Những bông lúa trĩu hạt nghiêng theo gió, nổi bật giữa màu xanh rừng già, báo hiệu thành quả sau nhiều tháng chăm nom trên nương rẫy.

Giữ hương lúa rẫy, gìn giữ nếp xưa

Trên triền dốc cao, gia đình bà Đinh Thị Hak đang thu hoạch lúa. Vụ này, bà gieo hơn 4 sào Ba Bul (lúa trắng) được trồng xen giữa cà phê và mắc ca từ đầu tháng 4. Đến giữa tháng 10, lúa chín, cả nhà lại cùng lên rẫy thu hoạch.

Theo bà Hak, trồng lúa rẫy đòi hỏi nhiều công sức, từ phát dọn cây cỏ đến trỉa giống. Cây lúa chủ yếu sinh trưởng nhờ nước trời và điều kiện tự nhiên, gia đình không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón vô cơ.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình bà Đinh Thị Hak thu hoạch lúa rẫy. Ảnh: Chương Hiếu

“Vụ này, gia đình tôi dự kiến thu khoảng 5 tạ lúa, vừa để ăn quanh năm, vừa dành đãi khách quý. Giống Ba Bul được ông bà giữ lại từ nhiều đời nay. Cuộc sống bây giờ đã khác trước, nhưng gia đình tôi vẫn trồng lúa rẫy để giữ giống cũ, giúp con cháu biết đến giống hạt xưa cũ của ông bà để lại” - bà Hak chia sẻ.

Cách đó không xa, trên ngọn đồi bên cạnh, ông Đinh Xuân Phúc cùng các con thu hoạch lúa trên đồi. Tiếng gọi nhau, tiếng lúa xào xạc hòa vào nhịp làm việc. Mùa gặt cũng là dịp để con cháu trong nhà ông quây quần, hiểu công sức trồng lúa và học kinh nghiệm từ các thế hệ trước.

Ông Phúc kể, sau khi phát dọn cây cỏ, bà con chờ cho khô rồi đốt rẫy, tận dụng lớp tro trên đất. Đầu mùa mưa, người dân gùi lúa giống lên đồi, dùng gậy nhọn chọc lỗ, trỉa từng hạt. Hạt giống nảy mầm, bén rễ nhờ những cơn mưa đầu mùa và sự chăm chút của người làm rẫy.

“Trồng lúa rẫy vất vả, thu hoạch không bằng lúa nước hai vụ, nhưng bà con quý lắm, vẫn gìn giữ. Gạo nấu lên nở to, ăn bùi, chắc bụng. Ngày trước, lúa rẫy còn giúp nhiều hộ vượt qua mùa giáp hạt, nên gia đình tôi vẫn duy trì trồng” - ông Phúc tâm sự.

Theo ông Đinh Xuân Quý - Bí thư Chi bộ thôn 7: Thôn mới hình thành từ sáp nhập làng Đăk Asêl và làng Srắt, có 283 hộ, hơn 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện vẫn có hàng trăm hộ duy trì trồng lúa rẫy, gieo trỉa từ tháng 4 - 6 và thu hoạch vào khoảng tháng 10 - 12 hằng năm.

Những giống lúa cổ như Ba Bul, Ba Đăk (hạt đỏ, cơm cứng hơn) và Ba Rưn (hạt đỏ thẫm) vẫn được bà con gìn giữ. Mỗi giống lúa có đặc điểm riêng, gắn với kinh nghiệm canh tác của bà con. Giữ được rẫy lúa cũng là giữ lại tập quán, ký ức của cha ông mình.

Người Bahnar Pơ Nâm tuốt lúa rẫy bằng tay, giữ cách làm truyền thống và tiết kiệm chi phí thu hoạch. Ảnh: Chương Hiếu

Gia tăng giá trị cho hạt lúa rẫy

Trong cuộc sống hiện đại, hạt lúa rẫy hiện diện trong bữa ăn hằng ngày, trong những món truyền thống và cả cách người dân đón tiếp khách quý. Từ những giá trị sẵn có ấy, một góc văn hóa địa phương đang được giới thiệu đến du khách qua các hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng.

Sau mùa thu hoạch lúa rẫy đầu tháng 10, bà Đinh Thị Hạ chọn gạo mới để ủ vài chục ghè rượu. Gạo được rang, nấu chín, để nguội rồi trộn men, cho vào ghè và bịt kín miệng bằng sáp ong, đất sét. Trấu được lót bên dưới và phủ lên miệng ghè để giữ ấm. Rượu phải ủ ít nhất một tháng mới dùng được.

Bà Hạ cho hay: “Mỗi công đoạn làm rượu ghè đều cần đến sự tỉ mỉ, từ chuẩn bị gạo đến canh thời gian lên men. Rượu làm từ gạo rẫy có hương vị riêng, được gia đình tôi giữ lại để đãi khách dịp lễ, Tết đến chơi nhà; phần còn lại bán cho du khách đến thăm làng, góp thêm thu nhập trang trải cuộc sống”.

Người dân tái hiện lễ cúng lúa mới tại Nút Phăm Homestay Sơn Lang, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa. Ảnh: Chương Hiếu

Tại Nút Phăm Homestay Sơn Lang, anh H’Vinh Nút cùng vợ đưa những nét văn hóa truyền thống vào hành trình khám phá vùng đất này. Bên cạnh tổ chức tour đến Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và các thác nước K40, K50, gia đình anh còn tạo điều kiện để du khách mặc trang phục truyền thống và chụp ảnh cùng làm việc bên rẫy lúa; tìm hiểu lễ cúng lúa mới; thưởng thức cồng chiêng, múa xoang và các món ăn từ lúa rẫy như cháo gà, cơm lam ăn kèm gà nướng, cá suối, cà đắng, rượu ghè.

Anh Nút chia sẻ: “Xã Sơn Lang có nhiều nét văn hóa đặc sắc, từ mùa lúa rẫy, món ăn truyền thống đến các phong tục truyền thống. Tôi muốn khai thác những giá trị sẵn có để xây dựng thêm sản phẩm du lịch mới, giúp du khách hiểu hơn về đời sống người dân địa phương. Qua đó, người dân có thêm việc làm, tăng thu nhập và chung tay gìn giữ bản sắc dân tộc”.

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Giữa đại ngàn Tây Nguyên, dưới dãy Trường Sơn Đông, những mùa lúa rẫy ở Sơn Lang vẫn nối tiếp nhau, mang theo hương vị và nếp sống đã gắn bó với người Bana Pơ Nâm qua nhiều thế hệ. Những giống lúa cổ còn hiện diện trên nương rẫy hôm nay cũng mở ra cách người dân kể câu chuyện văn hóa quê hương với du khách, góp phần làm phong phú du lịch cộng đồng.