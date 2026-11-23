(GLO)- Công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu xuất hiện tình trạng thấm, thất thoát nước kéo dài dù đã nhiều lần sửa chữa. Đơn vị chuyên môn đang phối hợp khảo sát, đánh giá để xác định chính xác nguyên nhân. Theo kiểm tra ban đầu, có khả năng nước thấm qua đáy và các khe nối trên bản mái.

Ngày 22-11, ông Lê Xuân Bảo - Viện trưởng Viện Thủy lợi và Môi trường (Trường Đại học Thủy lợi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã Nhơn Châu khảo sát sơ bộ hiện trạng công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu.

Theo ông Bảo, thời điểm kiểm tra, trong hồ vẫn còn nước, khu vực đáy còn khoảng vài mét nước nên việc đánh giá bằng quan sát trực quan gặp nhiều hạn chế. Những nhận định hiện nay mới dừng ở mức dự báo dựa trên kinh nghiệm chuyên môn và hiện trạng quan sát được.

Hiện đơn vị đang xây dựng đề xuất dự án, trước mắt nhằm xác định chủ trương và khối lượng công việc cần thực hiện để khảo sát, đánh giá nguyên nhân. Sau khi có kết quả khảo sát mới có thể đề xuất giải pháp xử lý, xác định khối lượng sửa chữa, nâng cấp và kinh phí thực hiện.

Mực nước ở hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu giảm sâu trong những tháng nắng nóng. Ảnh: Đức Ca

Công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu được phê duyệt đầu tư năm 2012, với mục tiêu bảo đảm cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt của người dân và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên xã đảo. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 8-2019, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 124 tỷ đồng.

Tuy nhiên, quá trình vận hành đã bộc lộ những tồn tại về kỹ thuật. Ngay từ tháng 11-2019, chỉ vài tháng sau khi đưa vào khai thác, công trình đã phát hiện hiện tượng thấm qua thân đập.

Ban Quản lý dự án thực hiện xử lý chống thấm vào tháng 9-2020. Đến giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10-2023, các khe lún, khớp nối và mạch ngừng thi công tiếp tục được sửa chữa. Dù vậy, tình trạng thấm, rò rỉ nước vẫn kéo dài, chưa được khắc phục triệt để.

Đáng chú ý, số liệu tổng hợp trong giai đoạn từ tháng 11-2025 đến tháng 3-2026 cho thấy, mực nước hồ giảm nhanh từ 10,5 m xuống còn 3,5 m, tức giảm 7 m chỉ trong vòng 4 tháng.

Tình trạng thất thoát nước qua nền, thân đập hoặc đáy hồ khiến công trình không duy trì được nguồn nước mặt để cấp cho trạm xử lý theo mục tiêu thiết kế ban đầu.

Theo ông Lê Xuân Bảo, việc khảo sát, đánh giá cần được thực hiện đầy đủ trước khi lựa chọn phương án khắc phục. Công trình có bố trí ống xả đáy nên có thể mở van để rút nước phục vụ công tác kiểm tra.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đơn vị chuyên môn sẽ xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm hiệu quả sửa chữa và an toàn lâu dài cho công trình.