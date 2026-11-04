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Gia Lai: Tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, tiêu thụ nông sản

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Sáng 4-11, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Tham gia tập huấn có 80 học viên là cán bộ khuyến nông các cấp, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp, khuyến nông cộng đồng và cộng tác viên khuyến nông của tỉnh Gia Lai.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Vũ Thảo

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất mà còn mở ra nhiều cơ hội trong quảng bá, kết nối thị trường và tiêu thụ nông sản.

Thực tế cho thấy, nhiều hộ nông dân, hợp tác xã và cơ sở sản xuất chưa khai thác hiệu quả các nền tảng số; việc ghi chép, quản lý dữ liệu sản xuất, quảng bá sản phẩm và tiếp cận thị trường còn hạn chế.

Vì vậy, việc trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ khuyến nông trong hướng dẫn, hỗ trợ nông dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản là yêu cầu rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

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Các học viên tham gia tập huấn. Ảnh: Vũ Thảo

Trong 3 ngày, các báo cáo viên của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Thống kê và Nền tảng số, Cục Chuyển đổi số (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) truyền đạt các kiến thức, kỹ năng ứng dụng IoT trong nông nghiệp; nhiệm vụ khuyến nông theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; kỹ năng tiếp thị số và logistics trong thương mại điện tử.

Đây là những nội dung thiết thực, góp phần hỗ trợ đội ngũ cán bộ khuyến nông nâng cao năng lực tư vấn, hướng dẫn người dân tiếp cận phương thức sản xuất hiện đại và mở rộng kênh tiêu thụ nông sản trên môi trường số.

Chương trình còn tổ chức cho các học viên tham quan mô hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý và chăm sóc vườn cà phê tại xã Ia Ko và tham quan mô hình canh tác cà phê thông minh tại xã Ia Phí.

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