Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

thuc-day-lien-ket-da-ben-trong-xay-dung-quan-ly-va-duy-tri-ma-so-vung-trong-ma-so-co-so-dong-goi-anh-vu-thao.jpg
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Vũ Thảo

Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Chuyển đổi số, Trung tâm Khuyến nông quốc gia và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk; Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng; cùng các doanh nghiệp và hợp tác xã tiêu biểu.

Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026 của Chính phủ đặt mục tiêu đơn giản hóa toàn diện thủ tục hành chính trong cấp, quản lý và duy trì mã số vùng trồng (MSVT) và mã số cơ sở đóng gói (MSCSĐG) - điều kiện bắt buộc để nông sản Việt Nam tiếp tục duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Gia Lai là một trong những địa phương trọng điểm được lựa chọn triển khai sớm. Tính đến ngày 15-9-2026, đã có 57 xã, phường của tỉnh ban hành kế hoạch và văn bản chỉ đạo triển khai; 42 xã, phường thành lập Tổ công tác. Toàn tỉnh đã rà soát, thu thập dữ liệu 7.350,4 ha cà phê (5.205 hộ) và 969,8 ha sầu riêng (712 hộ) phục vụ cấp MSVT.

Trong chuỗi hoạt động tại Gia Lai, hệ thống khuyến nông đóng vai trò đầu mối kết nối: tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, Tổ khuyến nông cộng đồng và cán bộ hợp tác xã; chủ trì thực hiện thông điệp và cấu trúc mô hình liên kết đa bên; kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng vùng nguyên liệu gắn với MSVT và MSCSĐG.

Trung tâm Khuyến nông quốc gia xác định đây là một trong những nhiệm vụ khuyến nông trọng tâm để hỗ trợ triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP trong năm 2026.

anh-vu-thao.jpg
PGS.TS Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì tọa đàm. Ảnh: Vũ Thảo

Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp chia sẻ lộ trình số hóa vùng trồng từ sổ tay đến hệ thống phần mềm do doanh nghiệp tự làm chủ, với bài học cốt lõi: Mô hình chỉ nhân rộng được khi hợp tác xã và nông dân tự làm chủ dữ liệu của mình; các yêu cầu về số hóa và truy xuất nguồn gốc để thích ứng với quy định EUDR. Đại diện các hợp tác xã chia sẻ về công tác liên kết sản xuất để giữ MSVT.

Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị chung một số vấn đề liên quan đến xây dựng cơ chế để Tổ khuyến nông cộng đồng được tham gia cung cấp dịch vụ trong chuỗi liên kết và có nguồn thu hợp pháp, ổn định; các chính sách đồng bộ dữ liệu để quản lý chuỗi dữ liệu; chuyển từ phổ biến quy định sang hướng dẫn thực hành; cần có chế tài quản lý MSVT; minh bạch trong quản lý MSVT...

Điểm nhấn truyền thông của tọa đàm là nghi thức ký cam kết tham gia Mô hình liên kết đa bên phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Đại diện chính quyền địa phương, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng thực hiện cam kết trên nguyên tắc phân định: Rõ vai - Rõ việc - Rõ trách nhiệm. Thông điệp xuyên suốt được xác định là: “Thị trường dẫn dắt - Khuyến nông đồng hành - Nông dân là chủ thể - Dữ liệu kết nối chuỗi”.

Được biết, từ ngày 23 đến 25-9-2026, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã tổ chức các hoạt động truyền thông tại tỉnh Gia Lai để phổ biến Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp, quản lý và duy trì MSVT, MSCSĐG; ghi nhận thực tiễn triển khai tại địa phương và ra mắt mô hình liên kết đa bên mới giữa Nhà nước, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.

Trong đó, đã tổ chức 4 lớp tập huấn tại tỉnh Gia Lai, gồm 2 lớp ToT (đào tạo giảng viên nguồn) và 2 lớp ToF (đào tạo nông dân) về thực hiện các quy định liên quan đến MSVT, MSCSĐG phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Đồng thời, tổ chức tham quan thực địa tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nafoods về xây dựng chuỗi liên kết số hóa.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai: Phát động Chiến dịch thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP

Gia Lai: Phát động Chiến dịch thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP

(GLO)- Chiều 28-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát động Chiến dịch tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP chuẩn hóa thông tin dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn với thực hiện cấp mã số vùng trồng và kết nối Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Nông nghiệp

(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số trong tỉnh tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp. Ðồng hành cùng hội viên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ vốn, kiến thức, sinh kế, tạo thêm điểm tựa để phụ nữ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Canh tác xanh nâng giá trị hạt cà phê bền vững

Canh tác xanh nâng giá trị hạt cà phê bền vững

Nông nghiệp

(GLO)- Từ giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học đến tăng sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, nhiều nông hộ ở xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) chuyển sang canh tác cà phê xanh. Cách làm này góp phần bảo vệ đất, sức khỏe, môi trường, nâng chất lượng, giá trị cà phê và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Mở rộng đầu ra nông sản, giảm phụ thuộc mùa vụ

Mở rộng đầu ra nông sản, giảm phụ thuộc mùa vụ

Nông nghiệp

(GLO)- Với gần 977 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, ngành chức năng và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp mở rộng đầu ra cho nông sản, từ xây dựng chuỗi liên kết, đẩy mạnh chế biến, phát triển sản phẩm OCOP đến thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu.

Gia Lai tìm mô hình nông lâm kết hợp phù hợp

Gia Lai tìm mô hình nông lâm kết hợp phù hợp

Nông nghiệp

(GLO)- Ngày 8-9, tại xã Kbang, Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai (Dự án GLAD) tổ chức hội thảo “Phát triển các mô hình nông lâm kết hợp: Thực trạng, bài học kinh nghiệm và hướng đi cho tỉnh Gia Lai”.

Khơi dòng nước cho ruộng vườn trù phú

E-magazine Khơi dòng nước cho ruộng vườn trù phú

Emagazine

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, đầu tư đồng bộ hệ thống thủy lợi được Gia Lai xác định là giải pháp tối ưu nhằm chủ động nguồn nước, nâng cao hiệu quả sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Kinh tế

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 9035/BNNMT-TSKN ngày 10-8-2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường hoạt động phối hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Kế hoạch liên tịch số 628/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Công an,

Xuất khẩu hơn 681 triệu USD trong tháng 7, sầu riêng hướng tới kỷ lục 1 tỷ USD/tháng

Xuất khẩu hơn 681 triệu USD trong tháng 7, sầu riêng hướng tới kỷ lục 1 tỷ USD/tháng

Nông nghiệp

(GLO)- Sầu riêng tiếp tục là động lực lớn nhất giúp xuất khẩu rau quả Việt Nam tăng tốc. Với kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đã đạt khoảng 1,77 tỷ USD và bước vào cao điểm thu hoạch tại Tây Nguyên, mặt hàng này đang đứng trước khả năng lần đầu chạm mốc 1 tỷ USD trong một tháng.

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Nông nghiệp

(GLO)- Ngành chức năng, các hội, đoàn thể và địa phương trong tỉnh đã tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp. Những nguồn lực này từng bước giúp hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ

Nông nghiệp

(GLO)- Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, từ 13 giờ ngày 31-8, Công ty sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn hồ chứa Ayun Hạ với lưu lượng từ 60-180 m3/s; thời gian kết thúc đợt điều tiết vào lúc 17 giờ ngày 7-9-2026.

null