Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Vũ Thảo

Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Chuyển đổi số, Trung tâm Khuyến nông quốc gia và một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk; Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng; cùng các doanh nghiệp và hợp tác xã tiêu biểu.

Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026 của Chính phủ đặt mục tiêu đơn giản hóa toàn diện thủ tục hành chính trong cấp, quản lý và duy trì mã số vùng trồng (MSVT) và mã số cơ sở đóng gói (MSCSĐG) - điều kiện bắt buộc để nông sản Việt Nam tiếp tục duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Gia Lai là một trong những địa phương trọng điểm được lựa chọn triển khai sớm. Tính đến ngày 15-9-2026, đã có 57 xã, phường của tỉnh ban hành kế hoạch và văn bản chỉ đạo triển khai; 42 xã, phường thành lập Tổ công tác. Toàn tỉnh đã rà soát, thu thập dữ liệu 7.350,4 ha cà phê (5.205 hộ) và 969,8 ha sầu riêng (712 hộ) phục vụ cấp MSVT.

Trong chuỗi hoạt động tại Gia Lai, hệ thống khuyến nông đóng vai trò đầu mối kết nối: tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến nông, Tổ khuyến nông cộng đồng và cán bộ hợp tác xã; chủ trì thực hiện thông điệp và cấu trúc mô hình liên kết đa bên; kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng vùng nguyên liệu gắn với MSVT và MSCSĐG.

Trung tâm Khuyến nông quốc gia xác định đây là một trong những nhiệm vụ khuyến nông trọng tâm để hỗ trợ triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP trong năm 2026.

PGS.TS Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chủ trì tọa đàm. Ảnh: Vũ Thảo

Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp chia sẻ lộ trình số hóa vùng trồng từ sổ tay đến hệ thống phần mềm do doanh nghiệp tự làm chủ, với bài học cốt lõi: Mô hình chỉ nhân rộng được khi hợp tác xã và nông dân tự làm chủ dữ liệu của mình; các yêu cầu về số hóa và truy xuất nguồn gốc để thích ứng với quy định EUDR. Đại diện các hợp tác xã chia sẻ về công tác liên kết sản xuất để giữ MSVT.

Ngoài ra, các đại biểu cũng kiến nghị chung một số vấn đề liên quan đến xây dựng cơ chế để Tổ khuyến nông cộng đồng được tham gia cung cấp dịch vụ trong chuỗi liên kết và có nguồn thu hợp pháp, ổn định; các chính sách đồng bộ dữ liệu để quản lý chuỗi dữ liệu; chuyển từ phổ biến quy định sang hướng dẫn thực hành; cần có chế tài quản lý MSVT; minh bạch trong quản lý MSVT...

Điểm nhấn truyền thông của tọa đàm là nghi thức ký cam kết tham gia Mô hình liên kết đa bên phát triển vùng nguyên liệu bền vững. Đại diện chính quyền địa phương, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng thực hiện cam kết trên nguyên tắc phân định: Rõ vai - Rõ việc - Rõ trách nhiệm. Thông điệp xuyên suốt được xác định là: “Thị trường dẫn dắt - Khuyến nông đồng hành - Nông dân là chủ thể - Dữ liệu kết nối chuỗi”.

Được biết, từ ngày 23 đến 25-9-2026, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã tổ chức các hoạt động truyền thông tại tỉnh Gia Lai để phổ biến Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp, quản lý và duy trì MSVT, MSCSĐG; ghi nhận thực tiễn triển khai tại địa phương và ra mắt mô hình liên kết đa bên mới giữa Nhà nước, hệ thống khuyến nông, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.

Trong đó, đã tổ chức 4 lớp tập huấn tại tỉnh Gia Lai, gồm 2 lớp ToT (đào tạo giảng viên nguồn) và 2 lớp ToF (đào tạo nông dân) về thực hiện các quy định liên quan đến MSVT, MSCSĐG phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Đồng thời, tổ chức tham quan thực địa tại Công ty cổ phần Tập đoàn Nafoods về xây dựng chuỗi liên kết số hóa.