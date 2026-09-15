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Chư A Thai khen thưởng 28 tập thể, cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Chiều 14-9, Hội Nông dân xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2026.

Giai đoạn 2022-2026, công tác tuyên truyền về phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được Hội Nông dân xã Chư A Thai triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế địa phương. Nhờ vậy, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên.

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Chủ tịch UBND xã Chư A Thai tặng giấy khen cho các tập thể vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2026. Ảnh: Vũ Chi

Toàn xã có 807 hộ đăng ký tham gia phong trào; trong đó có 516 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã. Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã tích cực hướng dẫn, hỗ trợ hội viên nông dân khó khăn thông qua việc vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Hàng năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất. Trong đó, hỗ trợ 500 triệu đồng từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho 10 hộ vay nuôi bò sinh sản. Hội phối hợp mở 8 lớp dạy nghề cho 400 hội viên; nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ trên 38 tỷ đồng cho 576 hộ vay. Nhờ vậy, 17 hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hiệu quả trong thực hiện phong trào; qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong triển khai phong trào giai đoạn 2026-2031.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân; Ban Thường vụ Hội Nông dân xã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2022-2026.

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