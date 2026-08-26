Đak Sơmei hỗ trợ giống cây trồng, vật tư nông nghiệp cho người dân sản xuất

(GLO)- Nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trồng cà phê xen canh cây mắc ca, Phòng Kinh tế xã Đak Sơmei (tỉnh Gia Lai) vừa triển khai dự án hỗ trợ cây cà phê giống, mắc ca và vật tư nông nghiệp cho Tổ cộng đồng trồng và chăm sóc cà phê tại 2 làng Kon Jốt và Kon Ma ha.

Theo đó, dự án đã hỗ trợ hơn 5.500 cây cà phê giống, 500 cây mắc ca cùng phân bón cho Tổ cộng đồng trồng và chăm sóc cà phê gồm 17 hộ, trong đó có 15 hộ nghèo, cận nghèo tại 2 làng Kon Jốt, Kon Ma Ha.

Xã Đak Sơmei hỗ trợ giống cà phê, mắc ca cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận sản xuất. Ảnh: N.L

Đây là một trong những giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số địa phương thay đổi tập quán sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng hiệu quả kinh tế trên một diện tích đất.

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 570 triệu đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 500 triệu đồng; vốn người dân đối ứng hơn 70 triệu đồng, gồm: phân bón hữu cơ vi sinh, ngày công lao động…