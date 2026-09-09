Phường An Phú phát động chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng

(GLO)- Ngày 9-9, tại nhà văn hóa làng Do - Guăh, UBND phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động chiến dịch rà soát, thu thập, chuẩn hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng, cà phê gắn với cấp mã số vùng trồng và kết nối hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Tại buổi phát động, người dân được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của mã số vùng trồng. Ảnh: P.N

Tại chương trình, người dân được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; hướng dẫn kê khai, rà soát, chuẩn hóa các thông tin về chủ hộ, diện tích, vị trí thửa đất, loại cây trồng và hiện trạng sản xuất.

Ngành chức năng cũng trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, đối soát thông tin và thực hiện thủ tục đăng ký cấp mã số vùng trồng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Chiến dịch đặt mục tiêu 100% hộ trồng sầu riêng, cà phê trên địa bàn kê khai đầy đủ thông tin vùng trồng; đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mã số vùng trồng theo quy định.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đăng ký cấp mã số vùng trồng. Ảnh: P.N

Thông qua chiến dịch, phường An Phú từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng đồng bộ, phục vụ quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, kết nối tiêu thụ; qua đó, nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước, xuất khẩu.