Tập huấn cấp mã số vùng trồng, sản xuất nông nghiệp bền vững

(GLO)- Ngày 1-10, tại xã Đức Cơ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn cho 48 thành viên Tổ khuyến nông cộng đồng và nông dân nòng cốt của 4 xã gồm Ia Krêl, Đức Cơ, Ia Dơk và Ia Pnôn.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Như Quỳnh

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký, khai báo thông tin, thực hiện và duy trì các điều kiện của mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo tinh thần Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026 của Chính phủ.

Đồng thời, hướng dẫn tổ chức sản xuất vùng nguyên liệu đạt chuẩn gắn với liên kết chuỗi phục vụ cấp mã số vùng trồng; hỗ trợ nông dân sản xuất theo quy trình và ghi nhật ký canh tác.

Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng khuyến nông cơ sở và nông dân nòng cốt, từng bước nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu liên kết và phát triển chuỗi giá trị.