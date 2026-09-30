Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Tăng tốc trồng rừng

Từ khoảng cuối tháng 4 âm lịch, khu vực Tây Gia Lai bắt đầu bước vào mùa mưa. Đây cũng là thời điểm các chủ rừng, địa phương tập trung chuẩn bị đất, phát dọn thực bì, đào hố và chuẩn bị cây giống lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng từng khu vực.

Khi đất đạt độ ẩm cần thiết, các đơn vị triển khai trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại những khu vực đất trống, đồi trọc; đồng thời, trồng cây dọc các tuyến đường, khuôn viên trường học, nhà văn hóa… nhằm phủ xanh đất trống và nâng cao độ che phủ rừng.

Người dân xã Ia Khươl trồng cây phân tán dọc các tuyến đường. Ảnh: P.T

Tuy nhiên, năm nay, mùa mưa đến muộn hơn. Thêm vào đó, việc hợp nhất các ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cũng tác động đến quá trình hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt và triển khai kế hoạch trồng rừng.

Năm 2026, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai được giao trồng 839,79 ha rừng thay thế. Trong đó, rừng đặc dụng là 14 ha, rừng phòng hộ 483,62 ha và rừng sản xuất 342,17 ha.

Đến nay, đơn vị đã trồng được khoảng 219 ha rừng thay thế. Một số trạm bảo vệ rừng đạt tiến độ khá như: Trạm bảo vệ rừng số 5 trồng khoảng 50 ha tại nhiều tiểu khu; Trạm bảo vệ rừng số 6 trồng được khoảng 50 ha; Trạm bảo vệ rừng số 7 trồng khoảng 100 ha...

Sau hợp nhất, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai đã thẩm định hồ sơ phê duyệt trồng 665,73 ha của 14 ban quản lý rừng phòng hộ cũ và đang tiếp tục lập hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt 176,79 ha của 6 ban quản lý rừng phòng hộ cũ còn lại.

Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới cung ứng thông ba lá cho các đơn vị trồng rừng. Ảnh: N.D

Ông Trương Văn Nam - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Păh - cho biết, đến nay, các đơn vị chủ rừng và các xã trên địa bàn đã trồng được hơn 113 ha rừng thay thế và cây phân tán tại các khu vực đất trống, đồi núi, dọc các tuyến đường liên thôn, liên xã, trường học và nhà sinh hoạt cộng đồng.

“Thời tiết đang trong cao điểm mùa mưa. Vì thế, đơn vị đã chỉ đạo các chủ rừng, doanh nghiệp khẩn trương triển khai trồng rừng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao; đồng thời, tăng cường bảo vệ, chăm sóc diện tích đã trồng, bảo đảm tỷ lệ cây sống” - ông Nam cho biết.

Tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, công tác chuẩn bị cây giống cũng được triển khai từ sớm. Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã gieo ươm hơn 8.000 cây bời lời để hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở làng Hiêr (xã Ayun) trồng trong mùa mưa, góp phần cải thiện sinh kế.

Ngoài ra, Trung tâm còn ươm các loài cây bản địa như trắc, giáng hương quả to, sao đen… để trồng cây phân tán và phục hồi diện tích đất trống, đồi trọc.

Ông Ngô Văn Thắng - Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - thông tin: “Để chuẩn bị công tác trồng rừng năm 2026, đơn vị đã chủ động ươm cây giống, nhất là các loài cây bản địa.

Tận dụng thời tiết hơn 2 tháng qua khá thuận lợi cho công tác trồng rừng, đơn vị đã huy động nguồn lực và trồng xong 23 ha rừng thay thế theo kế hoạch được giao năm 2026”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nay, toàn tỉnh đã trồng được hơn 11.604 ha rừng. Trong đó, trồng rừng tập trung hơn 9.760 ha; trồng cây phân tán hơn 1.843 ha; trồng rừng gỗ lớn hơn 847 ha.

Hiện các địa phương và đơn vị chủ rừng đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng 42.500 ha rừng trong năm 2026.

Ưu tiên phát triển rừng gỗ lớn

Cùng với bảo vệ diện tích rừng hiện có, những năm gần đây, công tác trồng rừng, phục hồi rừng và nâng cao chất lượng rừng được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm.

Năm 2026, Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh trồng rừng, phủ xanh đất trống. Tuy nhiên, việc mùa mưa đến muộn cùng quá trình sắp xếp, hợp nhất các đơn vị chủ rừng đã ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt hồ sơ, điều chỉnh thông tin và thay đổi chủ đầu tư một số dự án trồng rừng.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh tham gia trồng cây phân tán. Ảnh: N.D

Ông Trương Thanh Hà - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh - cho biết, ngay từ đầu năm, Chi cục đã hướng dẫn các đơn vị chủ rừng và địa phương chủ động chuẩn bị nguồn cây giống lâm nghiệp chất lượng cao, phát dọn thực bì, đào hố và các điều kiện cần thiết để triển khai trồng khi thời tiết thuận lợi.

Theo ông Hà, hiện quỹ đất dành cho trồng rừng mới của tỉnh không còn nhiều, phần lớn diện tích trồng rừng được thực hiện trên đất sau khai thác. Do đó, cùng với việc hoàn thành chỉ tiêu diện tích, ngành Kiểm lâm định hướng nâng cao chất lượng rừng trồng, lựa chọn cây giống bảo đảm chất lượng, hình thành các vùng nguyên liệu ổn định.

Đặc biệt, tỉnh chú trọng phát triển rừng gỗ lớn nhằm nâng cao chất lượng rừng, tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích đất.

Kiểm lâm địa bàn hướng dẫn người dân xã Hra trồng rừng. Ảnh: N.D

Các đơn vị chủ rừng và địa phương đang tiếp tục tranh thủ mùa mưa, huy động nhân lực, đẩy nhanh tiến độ trồng và chăm sóc rừng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng, giá trị và tính bền vững của rừng trồng trên địa bàn tỉnh.