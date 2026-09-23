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Gia Lai lên phương án xử lý hàng chục nghìn héc ta đất lâm nghiệp bị lấn chiếm

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(GLO)- UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương triển khai phương án sử dụng rừng và đất lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai và Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai, với tổng diện tích quản lý hơn 661.639 ha.

Theo số liệu rà soát, hai đơn vị này hiện quản lý hơn 445.694 ha rừng tự nhiên, hơn 76.060 ha rừng trồng và hơn 139.885 ha đất chưa có rừng. Đáng chú ý, trong tổng diện tích đất chưa có rừng có hơn 83.461 ha đang bị lấn chiếm, tập trung nhiều nhất ở đất quy hoạch rừng sản xuất với hơn 46.541 ha bị lấn chiếm/70.625,7ha; đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp hơn 20.442 ha/hơn 34.406 ha.

Với chủ trương vừa được tỉnh thống nhất, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp theo từng nhóm diện tích.

Theo đó, đối với rừng tự nhiên, các đơn vị tiếp tục quản lý, bảo vệ, phục hồi rừng và kêu gọi doanh nghiệp thuê môi trường rừng để phát triển dược liệu dưới tán tại các khu vực phù hợp như Kbang, An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Toàn.

Với các diện tích đất đã có rừng trồng, hơn 29.359 ha rừng phòng hộ, đặc dụng được duy trì, từng bước thay thế cây sinh trưởng nhanh bằng cây phù hợp; hơn 46.701 ha còn lại thực hiện khai thác theo chu kỳ, trồng lại rừng sản xuất gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng; diện tích đến kỳ khai thác năm 2027-2028 sẽ được trồng lại toàn bộ theo hướng này.

Trong khi đó, đất bị lấn chiếm thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ (hơn 16.477 ha-PV) sẽ kiên quyết thu hồi để trồng lại rừng bằng các loài cây phù hợp, đảm bảo chức năng phòng hộ lâu dài.

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Hạt kiểm lâm khu vực Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) kiểm tra diễn biến rừng trên địa bàn. Ảnh: T.L

Riêng với hơn 46.500 ha đất rừng sản xuất bị lấn chiếm, hướng xử lý là kêu gọi nhà đầu tư khảo sát, xây dựng phương án hỗ trợ người dân đang canh tác, để chuyển sang các dự án trồng rừng sản xuất gỗ lớn kết hợp phát triển kinh tế dưới tán rừng, thay vì thu hồi trắng.

Với hơn 34.400ha đất nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp, phương án cũng thống nhất giao trả về địa phương quản lý, xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với thực tế từng nơi.

Ngoài diện tích bị lấn chiếm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cũng lên phương án rà soát, đánh giá cụ thể hàng chục nghìn héc-ta rừng trồng từ các chương trình, dự án cũ như Chương trình 327 (Chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc -PV), Dự án 661 (Dự án trồng 5 triệu ha rừng-PV), Dự án Jica2 (dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ-PV)... đã hết hiệu lực từ nhiều năm. Nhiều diện tích trong số này đã bị gãy đổ do bão số 13 năm 2025 nhưng chưa thể khai thác tận thu vì vướng thủ tục.

Để tránh lãng phí và nguy cơ cháy rừng xảy ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai sẽ phối hợp với các hộ dân khai thác, thanh lý các hợp đồng nhận khoán không còn phù hợp, thu hồi đất để trồng lại rừng gỗ lớn bằng các loài cây phù hợp với điều kiện lập địa địa phương, đảm bảo chức năng phòng hộ, ổn định và lâu dài theo quy định.

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