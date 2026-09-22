Gia Lai chọn nhà đầu tư dự án nhà máy xử lý rác phía Bắc tỉnh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh. Công ty TNHH CONIC SALES V.N là nhà đầu tư trúng thầu, với đơn giá dịch vụ xử lý tối đa áp dụng công nghệ đốt đề xuất là 400.000 đồng/tấn.

Theo phương án được phê duyệt, mức giá 400.000 đồng/tấn được ổn định trong 3 năm đầu kể từ ngày nhà máy vận hành chính thức. Sau thời gian này, đơn giá được điều chỉnh 3 năm/lần; hệ số tăng giá được tính theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân của 2 năm liền kề trước đó tại tỉnh Gia Lai.

Mức giá nhà đầu tư đề xuất thấp hơn 40.000 đồng/tấn so với đơn giá dịch vụ xử lý tối đa 440.000 đồng/tấn được xác định tại quyết định chủ trương đầu tư dự án ngày 2-4-2025. Theo quyết định ban đầu, giá dịch vụ được ổn định trong 3 năm đầu, sau đó điều chỉnh 2 năm/lần theo CPI bình quân của 2 năm trước đó.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, tại thời điểm kết thúc thời gian nộp hồ sơ mời thầu ngày 14-8-2026, Công ty TNHH CONIC SALES V.N là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ. Do số lượng nhà đầu tư nộp hồ sơ ít hơn 3, UBND phường Bồng Sơn đã báo cáo UBND tỉnh và được thống nhất tiếp tục tổ chức mở thầu, đánh giá hồ sơ theo quy định.

Bãi chôn lấp chất thải rắn phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã quá tải sau gần 10 năm đưa vào sử dụng. Ảnh: Đức Thụy

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 4,4 ha tại khu phố Thiết Đính Nam (phường Bồng Sơn) với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 150 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với mức 140 tỷ đồng được phê duyệt ban đầu. Thời gian thực hiện dự án không quá 18 tháng kể từ ngày được bàn giao mặt bằng sạch.

Nhà máy có công suất xử lý 250 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày. Sau năm 2030, công suất có thể được xem xét điều chỉnh, mở rộng trên cơ sở khối lượng chất thải phát sinh thực tế, nhu cầu xử lý, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, yêu cầu bảo vệ môi trường và các quy hoạch liên quan.

Phạm vi phục vụ của dự án cũng được điều chỉnh so với phương án ban đầu, mở rộng phục vụ 19 xã, phường gồm: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Tam Quan và các xã An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo. Đồng thời, có thể tiếp tục mở rộng phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, dự án được đưa vào định hướng quy hoạch phát điện từ rác với công suất phát điện tối đa 15 MW. Công nghệ xử lý cũng được định hướng theo phương án hỗn hợp, ưu tiên công nghệ có khả năng thu hồi năng lượng, thu hồi tối đa tài nguyên có giá trị, giảm tỷ lệ chất thải phải chôn lấp và có phương án tái chế chất thải nhựa.

Đây là dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thứ 2 tại Gia Lai tìm được nhà đầu tư trong năm 2026. Trước đó, giữa tháng 8-2026, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai được lựa chọn thực hiện Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Gào, với đơn giá dịch vụ xử lý 390.000 đồng/tấn, thấp hơn 50.000 đồng/tấn so với mức giá tối đa 440.000 đồng/tấn trong hồ sơ mời thầu.

Việc lựa chọn được nhà đầu tư cho 2 dự án được kỳ vọng góp phần từng bước nâng năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, giảm áp lực cho các bãi chôn lấp hiện hữu đang quá tải, đồng thời hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường và những ảnh hưởng đến đời sống người dân tại các khu vực liên quan.