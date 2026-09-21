Gia Lai: Sản lượng muối tăng 17,3%

(GLO)- Ngày 21-9, ông Trần Kim Dương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết: 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng muối đạt 33.132,5 tấn, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 141,5 ha sản xuất muối tại xã Đề Gi và xã An Lương. Trong đó, 34,9 ha sản xuất theo phương pháp truyền thống, hơn 106 ha trải bạt ô kết tinh và 0,1 ha sản xuất công nghiệp.

Tổng sản lượng muối đạt 33.132,5 tấn, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng tăng chủ yếu nhờ diện tích sản xuất muối trải bạt ô kết tinh tăng và thời tiết thuận lợi.

Đến giữa tháng 9-2026, bà con diêm dân bán ra 20.477,5 tấn muối. Lượng muối còn tồn là 12.655 tấn, trong đó, xã Đề Gi còn 6.377,5 tấn và xã An Lương còn 6.277,5 tấn.

Diêm dân xã Đề Gi sản xuất muối niên vụ 2026. Ảnh: Trọng Lợi

Giá muối hiện cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 100 - 200 đồng/kg. Muối sản xuất theo phương pháp truyền thống có giá bình quân 1.200 - 1.300 đồng/kg, trong khi muối trải bạt ô kết tinh đạt 1.400 - 1.600 đồng/kg.

Diện tích sản xuất muối năm nay giảm 8,53% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, năng suất và sản lượng tăng nhờ phương pháp trải bạt ô kết tinh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1 đơn vị sản xuất, chế biến muối là Công ty CP Muối và Thực phẩm Bình Định. Lũy kế đến hết tháng 9 này, doanh nghiệp này chế biến hơn 2.389 tấn muối, chủ yếu gồm muối xay, muối sấy và muối iốt; bán ra hơn 2.064 tấn.