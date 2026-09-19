Theo đó, tại các thương hiệu như SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết 2 chiều mua-bán là 144,6-147,7 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so với hôm qua, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng.

Cuối tuần, vàng miếng tăng thêm 600.000 đồng/lượng. Ảnh internet

Vàng nhẫn giữa các thương hiệu cũng có sự điều chỉnh tăng đáng kể. Phú Quý hiện niêm yết vàng nhẫn với mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng; SJC niêm yết 144,1-147,1 triệu đồng/lượng; còn DOJI giao dịch ở mức cao với 144-148 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Gia Lai, giá vàng cũng ghi nhận sự bật tăng đáng kể, trong đó, Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp niêm yết tiến sát mốc 140 triệu đồng. Hiện 2 chiều mua-bán đang có giá 136,7-139,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mức 4.379 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.379 USD/ounce (tương đương 138,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 8,8 triệu đồng/lượng.