Giá vàng ngày 30-8: Vàng miếng đồng loạt đi ngang

(GLO)- Sáng 30-8, giá vàng trong nước ổn định sau phiên giảm mạnh hôm qua. Vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn đồng loạt giữ nguyên mức giá so với ngày 29-8.

Cụ thể, tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC cùng được niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với ngày 29-8.

Giá vàng hôm nay (30-8) đi ngang. Ảnh minh họa: vneconomy.vn

Như vậy, sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều trong phiên 29-8, giá vàng miếng trong nước sáng nay tạm thời đứng giá. Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 30-8 giao dịch quanh 4.456 USD/ounce, tương đương khoảng 141 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, chưa tính thuế và các khoản phí. Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực sau những tín hiệu liên quan đến chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

So với giá vàng thế giới quy đổi, vàng miếng trong nước đang cao hơn khoảng 7,6 triệu đồng/lượng.