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Giá vàng ngày 19-8 “bốc hơi” 1,5 triệu đồng mỗi lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Ngày 19-8, thị trường vàng trong nước chứng kiến phiên lao dốc khi mỗi lượng mất thêm 1,5 triệu đồng. Hiện giá vàng đang giao dịch quanh mốc 142,5 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các doanh nghiệp như SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải đang giao dịch vàng miếng ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với sáng qua. Trong khi đó, Mi Hồng đang giao dịch ở mức 140,2-141,7 triệu đồng/lượng.

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Đồ họa: ChatGPT

Đối với vàng nhẫn, Bảo Tín Mạnh Hải đang giữ mức mua vào là 139 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch 139,1-142,6 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở mức 140,5-144,5 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng. SJC đang niêm yết tương đương vàng miếng với mức 139,2-142,7 triệu đồng/lượng.

Thị trường Gia Lai vẫn khá ổn định trước biến động của thị trường cả nước. Trong đó, vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp vẫn duy trì ở mức 134,5-137,5 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang giữ ở mức 132-137 triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu cập nhật từ Gold Price, giá vàng giao ngay cuối phiên giao dịch tại New York thứ ba (sáng sớm ngày 19/8 theo giờ Việt Nam) giảm tới 1,87%, lùi về quanh vùng 4.334,36 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng chốt phiên giảm 1,2%, đạt mức 4.420,6 USD/ounce.

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