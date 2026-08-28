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Giảm 300.000 đồng, giá vàng trong nước rời mốc 150 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Ngày 28-8, giá vàng trong nước tiếp tục giảm 300.000 đồng/lượng, đưa giá bán ra của vàng miếng xuống 149,7 triệu đồng/lượng, chính thức rời mốc 150 triệu đồng/lượng.

Theo đó, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,7-149,7 triệu đồng/lượng, với chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

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Giảm 300.000 đồng, giá vàng trong nước rời mốc 150 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 147,7-151,7 triệu đồng/lượng; Phú Quý 147-150 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch ở mức 146,6-149,9 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 146,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, sáng 28-8, giá vàng thế giới được Kitco niêm yết ở mức 4.608 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm trước.

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Giá vàng thế giới nhích nhẹ trong bối cảnh một bộ phận nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau khi kim loại quý vừa thiết lập mức cao nhất trong hơn 3 tháng. Thị trường hiện tập trung theo dõi những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ và kiểm soát lạm phát từ hội nghị Jackson Hole.

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Theo giới phân tích, áp lực chốt lời đang xuất hiện từ nhóm nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Tuy nhiên, lực bán vẫn phần nào được hạn chế khi đồng USD suy yếu. Nhìn chung, thị trường vàng đang duy trì trạng thái thận trọng trong lúc chờ thêm thông tin mới.

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