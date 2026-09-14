(GLO)- Giá vàng hôm nay 14-9 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ở cả vàng miếng và vàng nhẫn. Dù vậy, thị trường trong nước tiếp tục duy trì ở vùng giá cao, với khoảng cách mua - bán tương đối lớn.

Sáng 14-9, giá vàng trong nước được các doanh nghiệp kinh doanh vàng cập nhật theo hướng giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.

Tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 142,7-145,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng ở cả 2 chiều bán ra so với ngày 13-9.

Ngày 14-9, vàng trong nước giảm 300.000 đồng/lượng. Ảnh internet

Ở thị trường vàng nhẫn, SJC đang niêm yết ở mức 142,5-145,2 triệu đồng/lượng, DOJI có giá 143-147 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết 142,7-146 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch 142,7-145,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 14/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.337 USD/ounce, giảm 11 USD/ounce so với thời điểm cuối tuần qua.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường chờ đợi những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nhà đầu tư cũng tiếp tục theo dõi diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các yếu tố địa chính trị có thể tác động đến nhu cầu đối với tài sản trú ẩn.

Nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến giá và khoảng cách mua - bán, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng có thể biến động mạnh theo các thông tin mới từ thị trường quốc tế.