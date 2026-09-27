Giá vàng ngày 27-9: Vàng miếng, vàng nhẫn đi ngang

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 27-9 tiếp tục giữ nguyên so với phiên trước. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn có giá bán cao nhất 145,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới chốt tuần quanh 4.284 USD/ounce.

Sáng 27-9, thị trường vàng trong nước không ghi nhận biến động đáng kể so với cuối phiên 26-9. Tại 5 thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC cùng giữ mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng miếng, vàng nhẫn giữ ổn định. Ảnh internet

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết 140,9-143,9 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết 141,5-145,5 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý ở mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay chốt tuần ở khoảng 4.284 USD/ounce, tăng nhẹ so với phiên trước. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng thế giới vẫn giảm hơn 2%.

Diễn biến của vàng quốc tế đang chịu tác động từ những yếu tố như lạm phát, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn hiện vẫn duy trì ở mặt bằng cao, dù đã giảm so với tuần trước.