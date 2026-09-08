Giá vàng sáng 8-9: Vàng miếng tăng trở lại, vàng nhẫn tiếp tục phân hóa

(GLO)- Sau phiên giảm mạnh ngày hôm qua, giá vàng miếng trong nước sáng 8-9 đã quay đầu tăng nhẹ trở lại 100.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tiếp tục có sự chênh lệch đáng kể giữa các thương hiệu.

Cập nhật lúc 8 giờ 35 phút sáng nay, SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 7-9.

Giá vàng ngày 8-9 tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng. Ảnh nguồn Sức khỏe và Đời sống

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá tiếp tục phân hóa. SJC hiện niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ quanh 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra. DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý vẫn có giá bán cao hơn đáng kể, trong đó một số sản phẩm nhẫn 9999 tiếp tục được giao dịch gần hoặc trên ngưỡng 149 triệu đồng/lượng. Trong đó, DOJI giao dịch 145,2-149,2 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy khoảng cách giữa vàng nhẫn các thương hiệu vẫn khá rộng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực sau khi số liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, có thể nâng lãi suất. Kết thúc phiên 7-9, giá vàng giao ngay giảm khoảng 0,4%, xuống 4.410,55 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex cũng giảm 0,5%, xuống 4.456,40 USD/ounce.

Đáng chú ý, thị trường đang hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này. Mỹ dự kiến công bố chỉ số giá sản xuất PPI ngày 10-9 và chỉ số giá tiêu dùng CPI ngày 11-9. Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng đối với kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed và qua đó tác động trực tiếp đến giá vàng.

Nhìn chung, giá vàng sáng 8-9 đang cho thấy sự giằng co mạnh: vàng trong nước bật tăng trở lại sau phiên giảm sâu, nhưng thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực từ triển vọng lãi suất Mỹ. Trong ngắn hạn, diễn biến của PPI và CPI sẽ là yếu tố quan trọng quyết định liệu vàng có thể phục hồi hay tiếp tục điều chỉnh.

Với nhà đầu tư trong nước, khoảng cách mua - bán vẫn ở mức vài triệu đồng mỗi lượng tại nhiều thương hiệu. Vì vậy, trong bối cảnh giá biến động nhanh, cần đặc biệt lưu ý rủi ro chênh lệch giá khi mua bán ngắn hạn.