(GLO)- Sau khi giữ ổn định vào phiên giao dịch sáng qua, thị trường vàng trong nước sáng nay đã bật tăng trở lại đến 1,2 triệu đồng, đưa giao dịch vàng miếng lên quanh vùng 143,5-146,5 triệu đồng.

Theo đó, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước ngày 17-9 tăng trở lại 1,2 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh internet

Thị trường vàng nhẫn cũng có mức tăng đáng kể. DOJI đang niêm yết 143-147 triệu đồng/lượng, SJC niêm yết 143-146 triệu đồng/lượng; PNJ giao dịch ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 142,8-146,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại thị trường Gia Lai sáng nay cũng có sự phục hồi đáng kể. Trong đó, tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết ở mức 135,3-138 triệu đồng/lượng.

Lúc 7 giờ 14 ngày 17-9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 4.284,4 USD/ounce (mua vào) và 4.286,4 USD/ounce (bán ra). So với mức tham chiếu, giá vàng tăng 21,4 USD, tương đương 0,5%.

Tuy nhiên, diễn biến trong 24 giờ cho thấy kim loại quý vừa trải qua một phiên biến động rất mạnh. Giá vàng từng lên tới khoảng 4.366 USD/ounce, trước khi lao dốc xuống vùng 4.235 USD/ounce. Sau đó, giá hồi phục nhưng vẫn chủ yếu dao động quanh 4.260-4.285 USD/ounce.

Áp lực bán gia tăng sau khi Fed ngày 16-9 nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ mục tiêu của lãi suất liên bang lên 3,75-4%. Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và việc tăng lãi suất nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% nhanh hơn.

Việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ gây bất lợi cho vàng do lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời. Thị trường hiện tiếp tục theo dõi tín hiệu về lộ trình lãi suất những tháng cuối năm sau cuộc họp chính sách ngày 15 đến 16-9.