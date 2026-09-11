(GLO)- Giá vàng miếng SJC sáng 11-9 giảm mạnh 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với hôm qua, xuống còn 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Sáng 11-9, giá vàng miếng SJC tại hệ thống SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải được điều chỉnh giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, hiện ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiếp tục giằng co, vàng miếng SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Trước đó, trong ngày 10-9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường vàng nhẫn, giá cũng được điều chỉnh theo diễn biến chung của thị trường. Người mua cần lưu ý chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra khi giao dịch. SJC đang giao dịch 141,5-144,5 triệu đồng/lượng; DOJI đang niêm yết 142,4-146,4 triệu đồng/lượng, Phú Quý giao dịch 142-145,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục chịu sức ép giảm. Theo Reuters, giá vàng giao ngay trong phiên 10-9 giảm hơn 1%, xuống 4.355,85 USD/ounce, sau khi có thời điểm lùi về 4.323,78 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn Mỹ giảm 1,2%, xuống 4.407,30 USD/ounce.

Bước sang ngày 11-9, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.317 USD/ounce, sau khi giảm gần 2% trong phiên trước. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đang gây sức ép lên kim loại quý.

Diễn biến giảm của giá vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Trước đó, dữ liệu giá sản xuất của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 8 đã làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát.

Giá vàng trong nước đang tiếp tục biến động mạnh theo thị trường thế giới. Người dân và nhà đầu tư nên theo dõi bảng giá cập nhật của doanh nghiệp trước khi quyết định giao dịch.