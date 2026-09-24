Giá vàng ngày 24-9 tiếp đà giảm, vàng thế giới mất mốc 4.300 USD

(GLO)- Giá vàng trong nước ngày 24-9 tiếp tục điều chỉnh giảm, trong khi thị trường thế giới chịu áp lực bán mạnh và rơi xuống dưới mốc 4.300 USD/ounce.

Theo cập nhật sáng 24-9, giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý phổ biến quanh mức 141,9 triệu đồng/lượng mua vào và 144,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh internet

Ở nhóm vàng nhẫn 9999, giá cũng được điều chỉnh theo diễn biến thị trường. Vàng nhẫn SJC hiện quanh mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào, 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được niêm yết khoảng 142 - 146 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết nhẫn tròn 999.9 ở mức khoảng 141,7-144,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 0 giờ 25 ngày 24-9 theo giờ Việt Nam giảm 1,7%, xuống 4.282,53 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 1,3%, còn 4.318,40 USD/ounce.

Sức ép lên giá vàng đến từ đồng USD tăng giá và những tín hiệu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), làm gia tăng kỳ vọng lãi suất có thể tiếp tục duy trì ở mức cao. Đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó gây sức ép lên nhu cầu kim loại quý.

Với mức giá hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá trong nước thấp hơn đáng kể so với vàng miếng trong nước. Theo một cập nhật sáng 24-9, vàng thế giới quy đổi khoảng 135,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Thị trường vàng trong nước được dự báo tiếp tục biến động theo diễn biến của giá vàng thế giới, đồng USD và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.