Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá vàng

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Giá vàng sáng 20-9: Trong nước đi ngang, thế giới phục hồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 20-9 tiếp tục giữ ổn định so với phiên giao dịch hôm qua, trong khi giá vàng thế giới duy trì quanh 4.378 USD/ounce sau một tuần giao dịch biến động.

Sáng 20-9, thị trường vàng trong nước gần như không ghi nhận thay đổi đáng kể. Giá vàng miếng SJC và nhiều thương hiệu lớn phổ biến ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với cuối phiên 19-9.

gia-vangjpeg.jpg
Giá vàng sáng 20-9 giữ ổn định so với hôm qua. Ảnh internet

Cụ thể, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng quanh mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu cũng cơ bản đi ngang. Riêng một số doanh nghiệp có điều chỉnh nhẹ ở từng sản phẩm, song không làm thay đổi mặt bằng chung của thị trường.

Tại Mi Hồng, giá vàng được ghi nhận ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 20-9 được ghi nhận quanh 4.378 USD/ounce, tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và các khoản phí.

Sau khi chịu áp lực giảm vào đầu tuần, giá vàng thế giới đã phục hồi trong những phiên cuối tuần. Thị trường trước đó chịu tác động bởi lo ngại lạm phát khi giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ tiến sát 5% và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau quyết định lãi suất của Fed, giá vàng phục hồi khi áp lực từ giá dầu và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt.

Theo các dữ liệu được công bố sáng 20-9, vàng thế giới đã tăng khoảng 1% trong tuần (từ 14 đến 19-9), qua đó chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 3 tuần. Một số chuyên gia được Dân trí dẫn lại cho rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới, song diễn biến vẫn phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn phải theo dõi các yếu tố có thể gây sức ép lên vàng như lạm phát, lợi suất trái phiếu và diễn biến đồng USD. Vì vậy, những nhận định về xu hướng tăng trong tuần tới vẫn mang tính dự báo, không phải diễn biến chắc chắn của thị trường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng ngày 7-9: Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng ngày 7-9: Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Sáng 7-9, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm so với sáng 6-9, trong khi vàng nhẫn cũng điều chỉnh. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh 4.430 USD/ounce, khi nhà đầu tư chờ thêm các dữ liệu kinh tế Mỹ để xác định hướng đi của chính sách lãi suất.

Sáng 6-9, giá vàng miếng trong nước giữ ổn định

Sáng 6-9, giá vàng miếng trong nước giữ ổn định

Giá vàng

(GLO)- Sau phiên giảm mạnh, giá vàng trong nước sáng 6-9 nhìn chung giữ ổn định so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới chốt tuần quanh 4.430 USD/ounce, giảm gần 1%, khi thị trường tiếp tục chịu tác động từ diễn biến kinh tế Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng ngày 3-9: Trong nước giảm mạnh, vàng thế giới hồi phục hơn 1%

Ngày 3-9, vàng trong nước giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường vàng trong nước mở cửa trở lại với diễn biến đáng chú ý: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tại một số thương hiệu giảm khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới bất ngờ hồi phục mạnh sau cú lao dốc hơn 120 USD/ounce.

Cuối tuần (23-8), giá vàng trong nước neo ở mức cao

Cuối tuần (23-8), giá vàng trong nước neo ở mức cao

Giá vàng

(GLO)- Bước vào ngày cuối tuần, giá vàng miếng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng cao sau phiên tăng trước đó. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra; trong khi vàng nhẫn tại một số thương hiệu đã tiến sát mốc 150 triệu đồng/lượng.

null