Giá vàng sáng 20-9: Trong nước đi ngang, thế giới phục hồi

(GLO)- Giá vàng trong nước sáng 20-9 tiếp tục giữ ổn định so với phiên giao dịch hôm qua, trong khi giá vàng thế giới duy trì quanh 4.378 USD/ounce sau một tuần giao dịch biến động.

Sáng 20-9, thị trường vàng trong nước gần như không ghi nhận thay đổi đáng kể. Giá vàng miếng SJC và nhiều thương hiệu lớn phổ biến ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với cuối phiên 19-9.

Giá vàng sáng 20-9 giữ ổn định so với hôm qua. Ảnh internet

Cụ thể, SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng quanh mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu cũng cơ bản đi ngang. Riêng một số doanh nghiệp có điều chỉnh nhẹ ở từng sản phẩm, song không làm thay đổi mặt bằng chung của thị trường.

Tại Mi Hồng, giá vàng được ghi nhận ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng miếng ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 20-9 được ghi nhận quanh 4.378 USD/ounce, tương đương khoảng 138,3 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và các khoản phí.

Sau khi chịu áp lực giảm vào đầu tuần, giá vàng thế giới đã phục hồi trong những phiên cuối tuần. Thị trường trước đó chịu tác động bởi lo ngại lạm phát khi giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ tiến sát 5% và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau quyết định lãi suất của Fed, giá vàng phục hồi khi áp lực từ giá dầu và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt.

Theo các dữ liệu được công bố sáng 20-9, vàng thế giới đã tăng khoảng 1% trong tuần (từ 14 đến 19-9), qua đó chấm dứt chuỗi giảm kéo dài 3 tuần. Một số chuyên gia được Dân trí dẫn lại cho rằng giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới, song diễn biến vẫn phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế và chính sách tiền tệ của Mỹ.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn phải theo dõi các yếu tố có thể gây sức ép lên vàng như lạm phát, lợi suất trái phiếu và diễn biến đồng USD. Vì vậy, những nhận định về xu hướng tăng trong tuần tới vẫn mang tính dự báo, không phải diễn biến chắc chắn của thị trường.