(GLO)- Sáng 18-9, thị trường vàng trong nước tiếp tục có sự phục hồi đáng kể. Hiện giá vàng miếng đang giao dịch ở quanh ngưỡng 144-147 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đang giao dịch quanh mốc 144-147 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng so với phiên giao dịch sáng qua. Các thương hiệu vẫn giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 3 triệu đồng.

Thị trường vàng trong nước tiếp tục phục hồi, chạm mốc 147 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Thị trường vàng nhẫn cũng chứng kiến mức tăng đáng kể giữa các thương hiệu. Trong đó, SJC đang niêm yết 143,5-146,5 triệu đồng/lượng; DOJI đang có giá 143,6-147,6 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức cao với 144-147,2 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Gia Lai, tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết ở mức 135,2-137,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 18-9 được ghi nhận quanh 4.340 USD/ounce, tăng mạnh so với phiên trước. Reuters cho biết giá vàng giao ngay có thời điểm lên 4.360,36 USD/ounce, tăng hơn 2% trong phiên 17-9. Động lực chính đến từ việc đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và giá dầu đi xuống, qua đó làm giảm một phần sức ép lạm phát.

Dữ liệu chính thức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm ngày 16-9 ở mức 4,74%, trong khi kỳ hạn 10 năm là 5,01%.

Trước đó, ngày 16-9, Fed quyết định nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và quyết định này nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Đáng chú ý, phản ứng của giá vàng sau quyết định của Fed không hoàn toàn theo hướng thông thường. Reuters ghi nhận vàng từng chịu áp lực ngay sau quyết định tăng lãi suất, khi đồng USD mạnh lên và triển vọng chính sách tiền tệ cứng rắn làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, sang phiên 17-9, vàng phục hồi mạnh khi USD và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt.