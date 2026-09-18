Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá vàng

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Thị trường vàng trong nước tiếp tục phục hồi, chạm mốc 147 triệu đồng/lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 18-9, thị trường vàng trong nước tiếp tục có sự phục hồi đáng kể. Hiện giá vàng miếng đang giao dịch ở quanh ngưỡng 144-147 triệu đồng/lượng.

Theo đó, giá vàng miếng tại các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đang giao dịch quanh mốc 144-147 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng so với phiên giao dịch sáng qua. Các thương hiệu vẫn giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán là 3 triệu đồng.

gia-vang-hom-nay.jpg
Thị trường vàng trong nước tiếp tục phục hồi, chạm mốc 147 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Thị trường vàng nhẫn cũng chứng kiến mức tăng đáng kể giữa các thương hiệu. Trong đó, SJC đang niêm yết 143,5-146,5 triệu đồng/lượng; DOJI đang có giá 143,6-147,6 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức cao với 144-147,2 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Gia Lai, tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang niêm yết ở mức 135,2-137,6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng 18-9 được ghi nhận quanh 4.340 USD/ounce, tăng mạnh so với phiên trước. Reuters cho biết giá vàng giao ngay có thời điểm lên 4.360,36 USD/ounce, tăng hơn 2% trong phiên 17-9. Động lực chính đến từ việc đồng USD suy yếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và giá dầu đi xuống, qua đó làm giảm một phần sức ép lạm phát.

Dữ liệu chính thức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm ngày 16-9 ở mức 4,74%, trong khi kỳ hạn 10 năm là 5,01%.

Trước đó, ngày 16-9, Fed quyết định nâng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%. Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao và quyết định này nhằm hỗ trợ đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Đáng chú ý, phản ứng của giá vàng sau quyết định của Fed không hoàn toàn theo hướng thông thường. Reuters ghi nhận vàng từng chịu áp lực ngay sau quyết định tăng lãi suất, khi đồng USD mạnh lên và triển vọng chính sách tiền tệ cứng rắn làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, sang phiên 17-9, vàng phục hồi mạnh khi USD và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng ngày 7-9: Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng ngày 7-9: Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Sáng 7-9, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm so với sáng 6-9, trong khi vàng nhẫn cũng điều chỉnh. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh 4.430 USD/ounce, khi nhà đầu tư chờ thêm các dữ liệu kinh tế Mỹ để xác định hướng đi của chính sách lãi suất.

Sáng 6-9, giá vàng miếng trong nước giữ ổn định

Sáng 6-9, giá vàng miếng trong nước giữ ổn định

Giá vàng

(GLO)- Sau phiên giảm mạnh, giá vàng trong nước sáng 6-9 nhìn chung giữ ổn định so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới chốt tuần quanh 4.430 USD/ounce, giảm gần 1%, khi thị trường tiếp tục chịu tác động từ diễn biến kinh tế Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng ngày 3-9: Trong nước giảm mạnh, vàng thế giới hồi phục hơn 1%

Ngày 3-9, vàng trong nước giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường vàng trong nước mở cửa trở lại với diễn biến đáng chú ý: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tại một số thương hiệu giảm khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới bất ngờ hồi phục mạnh sau cú lao dốc hơn 120 USD/ounce.

Cuối tuần (23-8), giá vàng trong nước neo ở mức cao

Cuối tuần (23-8), giá vàng trong nước neo ở mức cao

Giá vàng

(GLO)- Bước vào ngày cuối tuần, giá vàng miếng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng cao sau phiên tăng trước đó. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra; trong khi vàng nhẫn tại một số thương hiệu đã tiến sát mốc 150 triệu đồng/lượng.

null