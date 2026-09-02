Ngày 2-9: Giá vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới lao dốc hơn 120 USD

(GLO)- Sáng 2-9, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giữ ổn định so với ngày 1-9, trong khi giá vàng thế giới giảm mạnh hơn 120 USD mỗi ounce.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng vẫn được niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 148,7 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với ngày 1-9. Chênh lệch giữa giá mua và bán tiếp tục ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đi ngang, vàng thế giới lao dốc hơn 120 USD. Ảnh internet

Các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ cũng cơ bản giữ nguyên giá. Tại DOJI, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết vàng miếng SJC và nhẫn trơn 999.9 cùng mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý điều chỉnh giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vàng miếng SJC, xuống 145 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vẫn ở mức 148,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cũng giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán, còn 145-148,2 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với thị trường trong nước, giá vàng thế giới giảm rất mạnh.

Sáng 2-9, giá vàng giao ngay xuống khoảng 4.329,98 USD/ounce, giảm 121,16 USD/ounce, tương đương khoảng 2,72%, so với mức 4.451,14 USD/ounce của ngày 1-9. Trong phiên, giá dao động quanh 4.326,19-4.334,51 USD/ounce.

Đà giảm của vàng thế giới diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, đồng USD đi lên và thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc giá vàng xuyên thủng đường trung bình 200 ngày cũng kích hoạt thêm lực bán kỹ thuật.

Theo tỷ giá USD bán ra tại Vietcombank khoảng 26.260 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi tương đương khoảng 137,1 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan. Với giá bán vàng miếng SJC 148,7 triệu đồng/lượng, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới quy đổi khoảng 11,6 triệu đồng/lượng.

Việc giá vàng trong nước chưa điều chỉnh theo đà giảm mạnh của thị trường quốc tế khiến khoảng cách giữa hai thị trường tiếp tục nới rộng. Nếu giá vàng thế giới duy trì dưới vùng 4.350 USD/ounce, áp lực điều chỉnh đối với giá vàng trong nước có thể gia tăng trong những phiên tới.

Như vậy, trong ngày Quốc khánh 2-9, thị trường vàng trong nước tiếp tục ổn định, trong khi vàng thế giới bất ngờ lao dốc mạnh. Đây là diễn biến đáng chú ý sau khi giá quốc tế đã giảm hơn 120 USD/ounce chỉ trong một ngày.