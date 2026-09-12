Giá vàng ngày 12-9: Vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau cú giảm mạnh trong phiên 11-9, giá vàng trong nước sáng 12-9 quay đầu phục hồi. Vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua, trong khi giá vàng thế giới cũng hồi phục đáng kể.

Sáng 12-9, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến tích cực trở lại sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó.

Tại các hệ thống kinh doanh vàng lớn, giá vàng miếng SJC tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với sáng 11-9. Mức tăng diễn ra ở cả chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng miếng trở lại vùng khoảng 143–146 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Ngày 12-9, vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Tại SJC, DOJI, PNJ giá vàng miếng sáng nay được điều chỉnh tăng trở lại so với mức sáng hôm qua, hiện 2 thương hiệu đang giao dịch ở mức 143-146 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch là 3 triệu đồng. Phú Quý niêm yết ở mức thấp hơn mặt bằng chung 500.000 đồng ở cả 2 chiều, hiện có giá 142,5-145,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá cũng phục hồi, song mức tăng giữa các thương hiệu có sự khác biệt. PNJ niêm yết tương đương giá vàng miếng với 143-146 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở mức cao với 143-147 triệu đồng/lượng. Còn SJC đang giao dịch vàng nhẫn với mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng có diễn biến tích cực sau khi chịu áp lực bán mạnh.

Giá vàng giao ngay sáng 12-9 được giao dịch quanh 4.348 USD/ounce, tăng khoảng 32 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm trước.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 11-9, giá vàng thế giới có thời điểm giảm mạnh rồi nhanh chóng phục hồi, cho thấy thị trường đang biến động rất mạnh.

Diễn biến giá vàng quốc tế tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cùng những yếu tố địa chính trị.

Việc giá vàng thế giới phục hồi trở lại được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ thị trường vàng trong nước sáng 12-9.

Sau các phiên biến động mạnh liên tiếp, thị trường vàng đang cho thấy mức độ nhạy cảm cao trước những thông tin mới từ kinh tế Mỹ và chính sách tiền tệ. Nhà đầu tư vì vậy cần theo dõi sát giá thế giới cũng như bảng giá được các doanh nghiệp cập nhật trong ngày.