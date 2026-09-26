(GLO)- Sáng 26-9, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang so với cuối phiên hôm qua. Vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết quanh mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu có sự chênh lệch nhất định.

Theo ghi nhận sáng 26-9, giá vàng miếng SJC tại nhiều hệ thống vẫn giữ nguyên mức 141,4-144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mặt bằng này không thay đổi so với phiên 25-9.

Ngày 26-9, thị trường vàng trong nước giữ ổn định. Ảnh internet

Giá vàng nhẫn 9999 tại một số thương hiệu sáng nay cũng tiếp tục niêm yết tương đương hôm qua. Cụ thể: SJC giao dịch 140,9-143,9 triệu đồng/lượng, PNJ có giá 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, DOJI niêm yết 141,5-145,5 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch khoảng 141,5-145,5 triệu đồng/lượng, Phú Quý niêm yết 141,4-144,4 triệu đồng/lượng, Phú giao dịch ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng phục hồi trong phiên cuối tuần. Giá vàng giao ngay được ghi nhận quanh 4.285 USD/ounce, tăng khoảng 12 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm trước. Một số nguồn ghi nhận giá vàng thế giới tăng hơn 20 USD/ounce trong phiên, trước khi thị trường khép lại tuần giao dịch.

Diễn biến giá vàng thế giới chịu tác động đan xen từ đồng USD, lợi suất trái phiếu và kỳ vọng về chính sách tiền tệ Mỹ, trong khi những diễn biến địa chính trị cũng tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu đối với kim loại quý.