(GLO)- Thị trường vàng trong nước ngày 20-8 tiếp tục thế giằng co. Sau phiên giảm vào hôm qua thì sáng nay, giá vàng miếng bất ngờ tăng sốc đến 4 triệu đồng lên mức 146,5 triệu đồng/lượng.

Theo đó, vàng miếng tại SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải đang được niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng so với phiên giao dịch hôm qua. Riêng Mi Hồng đang giao dịch ở mức 143,5-145 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung 1,5 triệu đồng/lượng.

Bật tăng đến 4 triệu đồng, vàng trong nước chạm mốc 146,5 triệu đồng/lượng

Vàng nhẫn cũng theo đà tăng mạnh. SJC đang mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng/lượng; Phú Quý, DOJI giao dịch tương đương với vàng miếng ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường Gia Lai sáng nay cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 136,2-139 triệu đồng/lượng; Mỹ Long đang giao dịch 136-141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới mở phiên sáng nay ở mức 4.520 USD/ounce, tăng hơn 150 USD/ounce so với sáng 19-8. Như vậy, giá vàng thế giới đã bật tăng mạnh và vượt mốc 4.500 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh. Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ tăng quy mô một số hoạt động mua lại trái phiếu, từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD trong hai tháng tới. Động thái này góp phần làm giảm áp lực đối với lợi suất trái phiếu dài hạn, qua đó hỗ trợ sức hấp dẫn của vàng.