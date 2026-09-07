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Giá vàng ngày 7-9: Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Sáng 7-9, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm so với sáng 6-9, trong khi vàng nhẫn cũng điều chỉnh. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh 4.430 USD/ounce, khi nhà đầu tư chờ thêm các dữ liệu kinh tế Mỹ để xác định hướng đi của chính sách lãi suất.

Tại các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng sáng nay được niêm yết quanh mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, so với sáng 6-9, giá bán ra giảm 600.000 đồng/lượng, còn giá mua vào cũng giảm tương ứng nếu lấy cùng mốc giá được niêm yết sáng hôm qua.

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Giá vàng ngày 7-9 giảm 600.000 đồng/lượng. Ảnh: Internet

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước đang chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn biến động mạnh. Trong phiên 6-9, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu phổ biến quanh mức 144,6–147,6 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, SJC niêm yết 144,1 triệu đồng/lượng mua vào, 147,1 triệu đồng/lượng bán ra; DOJI ở mức 146–150 triệu đồng/lượng; PNJ 144,1–147,6 triệu đồng/lượng; còn Phú Quý 144,6–147,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá bán vàng nhẫn DOJI đang cao nhất trong nhóm này, ở mức 150 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đầu tuần giao dịch quanh 4.430 USD/ounce. Trước đó, vàng thế giới trải qua một tuần biến động mạnh, có thời điểm giảm sâu rồi phục hồi. Số liệu việc làm Mỹ tốt hơn dự kiến đang làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách lãi suất cao hoặc có động thái điều chỉnh lãi suất trong tháng 9, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Giới đầu tư hiện tập trung vào các số liệu lạm phát của Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng, trước cuộc họp chính sách của Fed vào giữa tháng 9. Đây được xem là những yếu tố có thể tạo biến động đáng kể cho giá vàng trong thời gian tới.

Với thị trường trong nước, mức chênh lệch khá lớn giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới quy đổi tiếp tục là điểm đáng chú ý. Nhà đầu tư vì vậy cần thận trọng với biến động giá và chênh lệch mua - bán khi giao dịch.

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