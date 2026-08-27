(GLO)- Sau phiên tăng mạnh trước đó, giá vàng trong nước sáng 27-8 quay đầu giảm 600.000 đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng trở lại mốc 150 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch hôm qua.

Vàng miếng quay đầu về lại mốc 150 triệu đồng/lượng.

Ở thị trường vàng nhẫn, giá bán tại một số doanh nghiệp đã giảm xuống dưới mốc 150 triệu đồng/lượng. SJC hiện niêm yết ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải mua vào 148,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bán của Phú Quý, PNJ và DOJI vẫn trên 150 triệu đồng/lượng, lần lượt ở mức 150,5 triệu, 150,2 triệu và 152,9 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Gia Lai, giá vàng cũng giảm trong phiên sáng nay. Vĩnh Thạnh và Ngọc Diệp đang giao dịch quanh mức 142-145 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm hơn 1% trong phiên 26-8, sau khi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố sát với dự báo, củng cố kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất vào tháng tới.

Khoảng 0 giờ 57 phút ngày 27-8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,3%, xuống 4.595,93 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 0,9%, xuống 4.653,30 USD/ounce.

Diễn biến này xảy ra sau khi giá vàng vừa lập mức cao nhất kể từ ngày 14-5 trong phiên giao dịch trước đó.