Giá vàng ngày 13-9: Vàng miếng SJC giữ ổn định

(GLO)- Sáng 13-9, giá vàng trong nước tiếp tục giữ ổn định so với ngày 12-9. Trong khi đó, giá vàng thế giới phục hồi trong phiên cuối tuần, song vẫn chịu tác động từ kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo ghi nhận, giá vàng miếng SJC tại các hệ thống kinh doanh lớn sáng 13-9 tiếp tục được niêm yết quanh mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với ngày 12-9.

Giá vàng phiên cuối tuần giữ ổn định. Ảnh internet

Trước đó, sáng 12-9, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI và PNJ cùng giao dịch ở mức 143-146 triệu đồng/lượng; Phú Quý niêm yết thấp hơn 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều, ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá cũng duy trì ở mức cao. Ngày 12-9, PNJ niêm yết 143-146 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 143-147 triệu đồng/lượng, trong khi SJC giao dịch ở mức 142,5-145,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay phiên cuối tuần tăng mạnh. Theo Reuters, giá vàng giao ngay tăng hơn 1% trong phiên 11-9, lên 4.363,01 USD/ounce, sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn giảm khoảng 1,5%.

Đà phục hồi của vàng được hỗ trợ bởi lực mua khi giá giảm. Tuy nhiên, thị trường vẫn chịu sức ép từ kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới, sau khi số liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 8 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% so với tháng trước. Reuters cho biết thị trường khi đó dự báo khả năng Fed tăng lãi suất khoảng 87%.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng quốc tế vẫn đang giằng co giữa lực mua khi giá giảm và áp lực từ khả năng chính sách tiền tệ của Mỹ tiếp tục theo hướng thắt chặt. Trong nước, giá vàng sáng 13-9 tạm thời chưa có biến động mới so với phiên trước.

Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến giá vàng thế giới, đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và các thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ của Fed trong tuần tới.