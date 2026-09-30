(GLO)- Sau phiên biến động mạnh ngày 29-9, giá vàng trong nước sáng 30-9 quay đầu tăng mạnh. Vàng miếng phục hồi 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi vàng thế giới bật trở lại trên 4.180 USD/ounce.

Sáng 30-9, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhịp phục hồi đáng chú ý sau phiên giao dịch biến động mạnh trước đó.

Theo bảng giá cập nhật mới, vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết quanh 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức bán ra 141 triệu đồng/lượng được ghi nhận ở một số thời điểm trong phiên trước, giá bán đã tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 30-9, vàng miếng phục hồi 2,5 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng duy trì ở vùng cao. Dữ liệu đầu giờ sáng cho thấy vàng nhẫn trên thị trường phổ biến ở khoảng 138,5–139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142–142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong đó, PNJ niêm yết khoảng 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, tương đương vàng miếng; SJC khoảng 140-143 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch 139,8–143,8 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng quay đầu tăng sau cú giảm mạnh trước đó.

Đầu ngày 30-9, giá vàng giao ngay phục hồi lên khoảng 4.185 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD/ounce so với phiên trước và trở lại trên mốc 4.180 USD/ounce.

Theo các nguồn thị trường, đà phục hồi của vàng được hỗ trợ bởi một số dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực. Số việc làm còn trống trong tháng 8 giảm xuống 7,079 triệu, trong khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 giảm xuống 81,9 điểm. Những dữ liệu này làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ Mỹ, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài vẫn ở mức cao, tiếp tục tạo sức ép đối với kim loại quý. Vì vậy, giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục biến động mạnh khi thị trường chờ thêm các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong những ngày tới.

Với việc giá vàng trong nước nhanh chóng phục hồi sau nhịp giảm sâu, thị trường đang cho thấy mức độ biến động rất lớn. Trong bối cảnh giá được điều chỉnh liên tục, người dân cần đặc biệt chú ý mức giá mua vào - bán ra thực tế tại từng thời điểm, thay vì chỉ tham khảo giá niêm yết ở một thời điểm cố định trong ngày.