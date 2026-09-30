Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá vàng

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Ngày 30-9, vàng miếng phục hồi 2,5 triệu đồng/lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau phiên biến động mạnh ngày 29-9, giá vàng trong nước sáng 30-9 quay đầu tăng mạnh. Vàng miếng phục hồi 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi vàng thế giới bật trở lại trên 4.180 USD/ounce.

Sáng 30-9, thị trường vàng trong nước ghi nhận nhịp phục hồi đáng chú ý sau phiên giao dịch biến động mạnh trước đó.

Theo bảng giá cập nhật mới, vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết quanh 140,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức bán ra 141 triệu đồng/lượng được ghi nhận ở một số thời điểm trong phiên trước, giá bán đã tăng khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

gia-vang.jpg
Giá vàng ngày 30-9, vàng miếng phục hồi 2,5 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng duy trì ở vùng cao. Dữ liệu đầu giờ sáng cho thấy vàng nhẫn trên thị trường phổ biến ở khoảng 138,5–139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142–142,5 triệu đồng/lượng bán ra. Trong đó, PNJ niêm yết khoảng 140,5-143,5 triệu đồng/lượng, tương đương vàng miếng; SJC khoảng 140-143 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch 139,8–143,8 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng cũng quay đầu tăng sau cú giảm mạnh trước đó.

Đầu ngày 30-9, giá vàng giao ngay phục hồi lên khoảng 4.185 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD/ounce so với phiên trước và trở lại trên mốc 4.180 USD/ounce.

Theo các nguồn thị trường, đà phục hồi của vàng được hỗ trợ bởi một số dữ liệu kinh tế Mỹ kém tích cực. Số việc làm còn trống trong tháng 8 giảm xuống 7,079 triệu, trong khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 giảm xuống 81,9 điểm. Những dữ liệu này làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ Mỹ, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài vẫn ở mức cao, tiếp tục tạo sức ép đối với kim loại quý. Vì vậy, giá vàng thế giới được dự báo tiếp tục biến động mạnh khi thị trường chờ thêm các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong những ngày tới.

Với việc giá vàng trong nước nhanh chóng phục hồi sau nhịp giảm sâu, thị trường đang cho thấy mức độ biến động rất lớn. Trong bối cảnh giá được điều chỉnh liên tục, người dân cần đặc biệt chú ý mức giá mua vào - bán ra thực tế tại từng thời điểm, thay vì chỉ tham khảo giá niêm yết ở một thời điểm cố định trong ngày.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giá vàng sáng 29-9: SJC giảm sâu, vàng thế giới lao dốc

Giá vàng sáng 29-9: SJC giảm sâu, vàng thế giới lao dốc

(GLO)- Sáng 29-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh, xuống 138 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với đầu giờ sáng 28-9, giá vàng SJC đã giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng chịu áp lực giảm mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng ngày 13-9: Vàng miếng SJC giữ ổn định

Giá vàng ngày 13-9: Vàng miếng SJC giữ ổn định

Giá vàng

(GLO)- Sáng 13-9, giá vàng trong nước tiếp tục giữ ổn định so với ngày 12-9. Trong khi đó, giá vàng thế giới phục hồi trong phiên cuối tuần, song vẫn chịu tác động từ kỳ vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng ngày 7-9: Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng ngày 7-9: Vàng miếng giảm 600.000 đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Sáng 7-9, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm so với sáng 6-9, trong khi vàng nhẫn cũng điều chỉnh. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch quanh 4.430 USD/ounce, khi nhà đầu tư chờ thêm các dữ liệu kinh tế Mỹ để xác định hướng đi của chính sách lãi suất.

Sáng 6-9, giá vàng miếng trong nước giữ ổn định

Sáng 6-9, giá vàng miếng trong nước giữ ổn định

Giá vàng

(GLO)- Sau phiên giảm mạnh, giá vàng trong nước sáng 6-9 nhìn chung giữ ổn định so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới chốt tuần quanh 4.430 USD/ounce, giảm gần 1%, khi thị trường tiếp tục chịu tác động từ diễn biến kinh tế Mỹ và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Giá vàng ngày 3-9: Trong nước giảm mạnh, vàng thế giới hồi phục hơn 1%

Ngày 3-9, vàng trong nước giảm 1,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng

(GLO)- Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường vàng trong nước mở cửa trở lại với diễn biến đáng chú ý: Giá vàng miếng và vàng nhẫn tại một số thương hiệu giảm khoảng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước, trong khi giá vàng thế giới bất ngờ hồi phục mạnh sau cú lao dốc hơn 120 USD/ounce.

Cuối tuần (23-8), giá vàng trong nước neo ở mức cao

Cuối tuần (23-8), giá vàng trong nước neo ở mức cao

Giá vàng

(GLO)- Bước vào ngày cuối tuần, giá vàng miếng trong nước tiếp tục duy trì ở vùng cao sau phiên tăng trước đó. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra; trong khi vàng nhẫn tại một số thương hiệu đã tiến sát mốc 150 triệu đồng/lượng.

null