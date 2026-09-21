(GLO)- Sáng 21-9, giá vàng trong nước cơ bản đi ngang so với phiên liền trước. Vàng miếng SJC phổ biến ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn tại một số thương hiệu được đẩy lên 148 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng dao động quanh 4.377 USD/ounce.

Theo đó, vàng miếng tại các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý được niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra, tương đương với phiên giao dịch sáng qua. Mức chênh lệch giữa hai chiều là 3 triệu đồng/lượng.

Ngày 21-9, vàng miếng giữ giá, vàng nhẫn có nơi bán 148 triệu đồng/lượng. Ảnh: Internet

Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết chiều mua vào thấp hơn, ở mức 144 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra 147,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn 9999, mặt bằng giá có sự phân hóa rõ hơn. SJC niêm yết 144,1-147,1 triệu đồng/lượng; PNJ 144,6-147,6 triệu đồng/lượng; DOJI 144-148 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu 143,6-147,6 triệu đồng/lượng và Phú Quý 144,6-147,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, DOJI đang có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm được khảo sát, ở mức 148 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng 21-9 dao động quanh 4.377 USD/ounce, sau khi tăng gần 1% trong tuần giao dịch trước. Một số nguồn cập nhật đầu phiên ghi nhận giá vàng quốc tế quanh 4.370-4.379 USD/ounce.

Trước đó, phiên giao dịch ngày 18-9, giá vàng thế giới tăng 1,2%, lên 4.390,11 USD/ounce, ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 4 tuần. Theo Reuters, diễn biến giá dầu hạ nhiệt đã góp phần giảm lo ngại về áp lực lạm phát, trong khi các yếu tố địa chính trị tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với vàng.

Quy đổi theo tỷ giá USD, giá vàng thế giới hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với vàng miếng trong nước. Theo một số tính toán cập nhật sáng 21-9, vàng thế giới quy đổi khoảng 138,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí; thấp hơn giá bán vàng miếng SJC trong nước khoảng 9 triệu đồng/lượng.