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Ngày 16-9, vàng miếng giữ mốc 145,3 triệu đồng/lượng

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
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(GLO)- Sáng 16-9, giá vàng miếng trong nước tạm thời đi ngang. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục chịu sức ép trước thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố quyết định chính sách lãi suất.

Theo cập nhật sáng 16-9, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải phổ biến ở mức 142,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với cuối phiên 15-9. Chênh lệch giữa giá mua và bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng ngày 16-9 giữ mức ổn định. Ảnh: Internet

Tại một số hệ thống, mức niêm yết có sự khác biệt. Mi Hồng đang giao dịch vàng miếng ở mức khoảng 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 0 giờ 45 ngày 16-9 (giờ Việt Nam) giảm 0,1%, xuống 4.293,29 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,4%, còn 4.332,80 USD/ounce.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, trong khi giá dầu cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất. Những yếu tố này đang gây sức ép lên vàng - tài sản không sinh lãi.

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