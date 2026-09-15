“Tiếp sức” cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp

(GLO)- Ngày 24-8-2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 43/2026/QH16 giảm 30% số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng.

Quyết sách này giúp nhóm đối tượng nói trên từng bước khắc phục khó khăn, tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao doanh thu, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Tác động đến nhiều người nộp thuế

Theo Nghị quyết số 43/2026/QH16, cá nhân, hộ kinh doanh (HKD) có mức doanh thu hằng năm dưới 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong 2 năm 2026 và 2027; đồng thời, doanh nghiệp có mức doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng cũng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2026 và 2027.

Chính sách này không chỉ mang tính hỗ trợ về tài chính mà còn truyền một luồng sinh khí mới, kích thích tinh thần đổi mới sáng tạo và tạo sự chủ động cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện kế hoạch phát triển dài hạn.

Thông tin giảm 30% thuế được nhiều cá nhân, HKD và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vui mừng đón nhận. Nhiều năm kinh doanh tạp hóa trên đường Tô Hiến Thành (phường Quy Nhơn Nam), bà Phạm Nguyễn Thu Trang cho biết, bản thân rất vui trước thông tin Nhà nước tiếp tục giảm thuế, tạo điều kiện cho HKD vươn lên.

Bà Phạm Nguyễn Thu Trang (ở giữa) kỳ vọng chính sách hỗ trợ thuế sẽ giúp hộ kinh doanh giảm bớt khó khăn, tiếp tục đầu tư phát triển kinh doanh dài hạn. Ảnh: T.S

Theo bà Trang, hiện chi phí đầu vào kinh doanh hàng tạp hóa rất lớn nhưng khách hàng không ổn định nên lời lãi không nhiều. Vì thế, chính sách giảm thuế được thực hiện sẽ giúp các HKD giảm bớt áp lực chi phí và có thêm động lực để tiếp tục kinh doanh. Mong rằng, chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống để các HKD giảm bớt khó khăn, tiếp tục đầu tư phát triển kinh doanh dài hạn.

Trong khi đó, ông N.V.M - chủ một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam) cho rằng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ngày càng xuất hiện nhiều, chi phí đầu vào tăng cao tạo áp lực cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho cả năm 2026 và 2027 là rất thiết thực.

Điều này giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi phí vận hành, dành một phần vốn để tái đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu, đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Theo Thuế tỉnh, với các chính sách hỗ trợ thuế được áp dụng từ đầu năm 2026, cộng với định mức doanh thu dưới 10 tỷ đồng được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho cả năm 2026 và 2027 theo Nghị quyết số 43/2026/QH16 thì hầu hết cá nhân, HKD trên địa bàn tỉnh đều được hưởng lợi.

Chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cũng bao phủ hầu như toàn bộ doanh nghiệp siêu nhỏ đang hoạt động, cho thấy Nghị quyết số 43/2026/QH16 tác động sâu rộng đến người nộp thuế.

Đưa chính sách thuế vào cuộc sống

Điều mà cá nhân, HKD và doanh nghiệp quan tâm là cách thức đưa Nghị quyết số 43/2026/QH16 vào đời sống, bởi hiệu quả của chính sách phụ thuộc nhiều vào mức độ rõ ràng từ sự hướng dẫn, thực thi của cơ quan thuế và người nộp thuế.

Hơn nữa, việc tích cực đưa chính sách giảm thuế vào cuộc sống sẽ giúp người nộp thuế khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ðây cũng là một cách để người nộp thuế thêm tin vào cam kết tích cực hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước. Từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, giúp cơ quan thuế hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2026 và tạo nguồn thu bền vững.

Xác định rõ điều đó, Thuế tỉnh đang tập trung nhân lực và phát huy hệ sinh thái các ứng dụng công nghệ thông tin để nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ vào cuộc sống, đảm bảo tối đa quyền lợi của người nộp thuế.

Công chức Thuế tỉnh tư vấn, hướng dẫn người nộp thuế các quy định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2026 và 2027. Ảnh: T.S

Hiện 11 thuế cơ sở tiến hành rà soát, phân loại từng đối tượng thụ hưởng; đồng thời dự lường các khó khăn, vướng mắc khi các chính sách được áp dụng, đặc biệt là những điểm mới, đáng lưu ý, từ đó nhanh chóng kết nối và truyền tải thông tin để người nộp thuế biết sớm.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh - cho hay: Trong tháng 9, toàn ngành đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung của Nghị quyết số 43/2026/QH16, giúp người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục thực hiện.

Cùng với đó, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến để tư vấn, hướng dẫn cụ thể các vấn đề liên quan chính sách hỗ trợ, đảm bảo 100% cá nhân, HKD và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm dưới 10 tỷ đồng được thụ hưởng chính sách giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2026/QH16.

Bên cạnh sự đồng hành của cơ quan thuế, cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân và HKD cũng cần nâng cao tính tuân thủ, thực hiện nghiêm túc việc kê khai, sử dụng hóa đơn, chứng từ và phản ánh trung thực doanh thu.

Trường hợp đến cuối năm 2026, doanh thu thực tế vượt quá ngưỡng 10 tỷ đồng, người nộp thuế cần chủ động kê khai và nộp bổ sung số thuế đã giảm theo đúng quy định.