Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, lãi suất tiền gửi những tháng gần đây có xu hướng nhích lên. Theo VnExpress, trong tháng 9 có gần 10 ngân hàng chào lãi suất tiết kiệm từ 9%/năm cho một số khoản tiền gửi, song mức này chủ yếu áp dụng theo chương trình ưu đãi hoặc kèm điều kiện nhất định. Trong khi đó, lãi suất niêm yết công khai cao nhất thấp hơn 8%/năm.

Ảnh minh họa: Internet

Ở một số kỳ hạn phổ biến, lãi suất 6 tháng cao nhất khoảng 7%/năm; kỳ hạn 12 tháng có ngân hàng niêm yết trên 7%/năm. Mặt bằng giữa các ngân hàng có sự chênh lệch đáng kể, do đó người gửi cần kiểm tra chính xác điều kiện áp dụng thay vì chỉ nhìn vào mức lãi suất quảng bá.

Dòng tiền của người dân vào hệ thống ngân hàng vẫn tăng. Theo số liệu được công bố, đến cuối tháng 6-2026, tiền gửi dân cư lần đầu vượt 11 triệu tỷ đồng. Đến ngày 28-9, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 9,78% so với cuối năm 2025.

Trong những tháng cuối năm, nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng, cùng với áp lực tỷ giá và lạm phát, khiến mặt bằng lãi suất được dự báo khó giảm nhanh.

Gửi tiết kiệm có ưu điểm là mức sinh lời tương đối ổn định và dễ tính toán. Tuy nhiên, lãi suất cao thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi, kỳ hạn, phương thức nhận lãi hoặc đối tượng khách hàng.

Nếu toàn bộ tiền được gửi vào một kỳ hạn dài, việc rút trước hạn có thể khiến khoản lãi nhận được giảm đáng kể. Một cách tiếp cận là chia khoản tiền thành nhiều phần, gửi ở các kỳ hạn khác nhau. Khi đó, người gửi vừa có thể hưởng mức lãi phù hợp, vừa duy trì một phần nguồn tiền có khả năng sử dụng khi cần.

Theo Cục Thống kê, CPI tháng 9-2026 tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 9 tháng tăng 4,52%. Đây là yếu tố cần được đặt cạnh lãi suất tiền gửi khi tính toán sức mua của khoản tiền trong tương lai.

Bên cạnh lợi nhuận, độ an toàn của tổ chức nhận tiền gửi cũng cần được ưu tiên. Từ ngày 13-7-2026, hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi được nâng lên 350 triệu đồng, gồm cả gốc và lãi của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả bảo hiểm.

Trong bối cảnh lãi suất huy động đang hấp dẫn hơn, tiền nhàn rỗi có thể tìm đến ngân hàng như một kênh tích lũy tương đối an toàn. Tuy nhiên, lựa chọn phù hợp không nhất thiết là nơi có lãi suất cao nhất, mà là phương án cân bằng giữa mức sinh lời, kỳ hạn, khả năng thanh khoản và nhu cầu sử dụng tiền trong thời gian tới.