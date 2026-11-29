(GLO)- Sáng 29-11, tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), Công ty CP Điện gió Quang Đức tổ chức Lễ động thổ cụm dự án điện gió Phú Mỹ và Hoàng Ân, với tổng công suất thiết kế 150 MW.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, bìa phải) và các đại biểu dự lễ động thổ. Ảnh: Huy Toàn

Dự lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hữu Quế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụm dự án điện gió Phú Mỹ và Hoàng Ân được triển khai gồm 2 giai đoạn trên diện tích 52,5 ha, thuộc địa bàn các xã: Ia Tôr, Chư Sê, Chư Prông, Bàu Cạn và Gào.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện chủ đầu tư thực hiện nghi thức động thổ. Ảnh: Huy Toàn

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.486 tỷ đồng, gồm 4 nhà máy với 24 trụ turbine, tổng công suất thiết kế 150 MW. Dự kiến, các dự án sẽ hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại vào tháng 3-2028, cung cấp gần 397 triệu kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia.

Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm thi công an toàn, đúng tiến độ, chất lượng; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, kiểm soát tiếng ồn, hoàn trả các tuyến đường vận chuyển và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình triển khai, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Huy Toàn

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế nhấn mạnh: Gia Lai xác định phát triển năng lượng tái tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Theo quy hoạch, định hướng đến năm 2035, tổng công suất năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh đạt 9.657 MW. Hiện toàn tỉnh có 85 dự án năng lượng tái tạo đã đi vào vận hành thương mại, với tổng công suất gần 4.300 MW.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cụm dự án điện gió Phú Mỹ và Hoàng Ân khi đi vào hoạt động sẽ góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Huy Toàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư thực hiện nghiêm các cam kết; đồng thời khẳng định, tỉnh Gia Lai sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi theo quy định để dự án triển khai đúng tiến độ, kế hoạch.

Dịp này, Công ty CP Điện gió Quang Đức đã tặng 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại những địa phương có dự án đi qua; mỗi căn trị giá 80 triệu đồng.