(GLO)- Ðến ngày 16-11, xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) thu ngân sách hơn 36 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu tỉnh giao. Kết quả này thể hiện nỗ lực điều hành của chính quyền địa phương, đồng thời tạo thêm nguồn lực đầu tư hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

Phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ thu ngân sách

Năm 2026, UBND tỉnh giao xã Ân Hảo thu ngân sách 5,482 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất, các khoản thuế và phí. Để tăng nguồn lực đầu tư hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, HĐND xã chủ động giao thêm chỉ tiêu thu 19 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Xã Ân Hảo tiếp tục đầu tư mở rộng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Mỹ Thành để phân lô bán đấu giá thu tiền sử dụng đất. Ảnh: T.Sỹ

Để đảm bảo dự toán, ngay từ đầu năm, địa phương nhận diện tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển, các ngành nghề lĩnh vực có thể mang lại nguồn thu ngân sách trước mắt và lâu dài, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp.

Xác định nông nghiệp là “bệ đỡ” của nền kinh tế, xã Ân Hảo quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, bao gồm 659 ha lúa, 500 ha cây ăn quả, 268 ha dâu tằm; đồng thời khuyến khích và hỗ trợ người dân triển khai chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP, nhằm nâng cao giá trị, hạn chế rủi ro. Cùng với đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng, bảo vệ an toàn đàn gia súc, gia cầm với trên 287,5 nghìn con, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo nguồn thu, giải quyết việc làm cho người dân.

Cùng với đó, xã quy hoạch phát triển dịch vụ dọc các tuyến đường liên xã, liên thôn và đầu tư Cụm công nghiệp Gò Bằng (thôn Quang Mỹ), tạo điều kiện cho 330 cơ sở kinh doanh cá thể phi nông nghiệp và 68 DN mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, giải quyết việc làm và đóng góp nguồn thu cho ngân sách.

Đặc biệt, địa phương quy hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng 5 khu dân cư mới tại thôn Mỹ Thành, Bình Hòa, Vạn Trung, để phân lô và tổ chức bán đấu giá; đồng thời quản lý, khai thác nguồn thu từ 28 công trình xây dựng tại địa phương. Giải pháp này vừa đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân, vừa tạo nguồn thu từ tiền sử dụng đất, giúp địa phương chủ động nguồn lực đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các công trình và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Quản lý và khai thác tốt nguồn thu

Cùng với việc thúc đẩy kinh tế phát triển, xã Ân Hảo triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác các nguồn thu thông qua việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế và thành lập Hội đồng tư vấn thuế để xây dựng kịch bản quản lý thu theo từng tháng, quý.

Thu ngân sách tốt giúp xã Ân Hảo có nguồn lực đầu tư hạ tầng giáo dục tại địa phương. Ảnh: T.Sỹ

Ông Nguyễn Văn Nhựt - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Ân Hảo - cho biết: "Chúng tôi bám sát địa bàn, nắm chắc mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, đấu giá quyền sử dụng đất và chuyển nhượng bất động sản… Hằng tháng, Phòng Kinh tế phối hợp với Thuế cơ sở 4 rà soát toàn bộ các sắc thuế, nhận diện dư địa nhằm tập trung khai thác, đảm bảo thu đúng, thu đủ".

Điểm đáng chú ý là sự chuyển đổi từ tư duy quản lý thuần túy sang hỗ trợ tối đa người nộp thuế. Ông Kiều Xuân Chinh - Trưởng Thuế cơ sở 4 - cho hay: "Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và đưa chính sách hỗ trợ thuế vào cuộc sống, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân, DN; đồng thời chủ động nhận diện sớm nguy cơ sai sót, kịp thời tư vấn, hướng dẫn để người nộp thuế tự khắc phục, hạn chế rủi ro và bị xử phạt. Kết quả thu ngân sách hằng tháng, quý được công khai đến người nộp thuế, bảo đảm minh bạch".

Từ việc thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nói trên, xã Ân Hảo đã tạo đột phá trong công tác thu ngân sách. Ông Võ Duy Tín - Chủ tịch UBND xã - thông tin: Đến ngày 16-11, địa phương đã thu ngân sách được 36 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu tỉnh giao là 5,482 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất được hơn 31 tỷ đồng. Đối với thuế giá trị gia tăng, tỉnh giao chỉ tiêu thu 2,2 tỷ đồng, xã thu được 3,1 tỷ đồng; thu thuế thu nhập DN được 161 triệu đồng, cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao (100 triệu đồng).

Các loại thuế, phí khác cũng đều vượt ở mức cao. Nhờ thu thuế tốt, địa phương có điều kiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư, xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế… phục vụ người dân và DN, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu cho năm sau.