Dồn sức hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2%

(GLO)- Sáng 8-9, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và những tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Lịch; các Ủy viên UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành.

Khởi sắc trên nhiều lĩnh vực

Theo báo cáo tại hội nghị, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khá.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Trong lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh đã gieo trồng khoảng 58.434 ha cây trồng vụ Hè Thu (đạt 100,7% kế hoạch) và 166.785 ha cây trồng vụ Mùa (đạt 82,5% kế hoạch). Đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch 14.704 ha lúa vụ Hè Thu, đạt khoảng 25% tổng diện tích. Tỉnh đã cấp 436 mã số vùng trồng với diện tích hơn 13.000 ha và 60 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8-2026 ước tăng 4,86% so với cùng kỳ năm 2025; tính chung 8 tháng ước tăng 7,84%. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,09%, cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 5,42%, sản xuất và phân phối điện tăng 0,5%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung giải pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm 2026. Ảnh: N.H

Đáng chú ý, trong tháng 8 có 4 dự án tại các khu cụm công nghiệp đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư hơn 242 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng, toàn tỉnh có 69 dự án đi vào vận hành, tổng vốn 9.516 tỷ đồng, trong đó có 15 dự án trọng điểm với tổng vốn 8.376 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục diễn ra sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 20.556 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái; lũy kế 8 tháng ước đạt 150.578 tỷ đồng, tăng 14,4%.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương báo cáo tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tháng 8-2026 cùng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của ngành trong thời gian cuối năm. Ảnh: N.H

Ngành du lịch tiếp tục bứt phá khi tháng 8 ước đón 1,86 triệu lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 8 tháng đạt khoảng 12,41 triệu lượt khách, tăng 24,8%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 26.810 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công tác thu hút đầu tư và thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng. Trong tháng 8, tỉnh thu hút 19 dự án mới với tổng vốn hơn 9.818 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, có 198 dự án được thu hút, vượt 16,47% kế hoạch và tăng 46,67% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,42 lần cùng kỳ năm 2025.

Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 8 và những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng thời gian tới. Ảnh: N.H

Đến ngày 31-8, thu ngân sách nhà nước đạt 20.153 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán năm và tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai mạnh mẽ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định.

Tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng 10,2%

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, tháng 9 là thời điểm then chốt để hoàn thành các chỉ tiêu quý III-2026, tạo đà thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 10,2% cho cả năm 2026. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Về kỷ luật, kỷ cương công vụ, tỉnh tiếp tục vận hành hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần nhân rộng các chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, tăng cường quản lý mã số vùng trồng; triển khai trồng rừng gỗ lớn; phát triển nuôi trồng thủy sản tại các hồ chứa và vùng ven biển; thực hiện các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Sở Công Thương tập trung hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm ngành gỗ và nông, lâm sản; đôn đốc tiến độ các dự án công nghiệp, nhà máy điện năng lượng; thúc đẩy thương mại điện tử và mô hình ESG tại các khu công nghiệp.

Sở Tài chính chủ động phối hợp dự báo, cập nhật số liệu tăng trưởng kinh tế sát thực tế; đẩy mạnh các giải pháp tăng thu ngân sách, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, công tác đấu giá và quản lý tài sản công.

Sở Xây dựng tập trung chấn chỉnh trật tự đô thị, quản lý vỉa hè; tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng, thúc đẩy ứng dụng vật liệu mới. Đồng thời, siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách, nhất là taxi, xe điện; kiên quyết rút giấy phép các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các Ban Quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất cần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công hạ tầng giao thông kết nối, các công trình thủy lợi, xử lý nước thải và công tác đấu giá đất.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn thiện thủ tục xúc tiến các chuyến bay charter quốc tế phục vụ du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ và văn hóa ứng xử với du khách.

Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, kiểm tra hiệu quả vận hành các cơ sở giáo dục sau sáp nhập; phối hợp xây dựng Đề án an toàn, an ninh trường học tại các xã biên giới.

Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lực lượng Công an, Quân sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.