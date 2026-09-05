Ba ngư dân Gia Lai gặp nạn trên biển

(GLO)- Trưa 5-9, ông Đặng Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình thuyền viên Trương Văn Thể (SN 1977, trú tổ dân phố Lâm Trúc) tử vong do tai nạn lao động trên biển.

Trước đó, ngày 1-9, tàu cá BĐ 98090-TS do ông Trương Văn Thân (SN 1973, trú tổ dân phố Lâm Trúc, phường Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang khai thác tại vùng biển cách quần đảo Trường Sa về phía Tây khoảng 70 hải lý thì bị tai nạn.

Trong lúc tàu kéo lưới, cảo tời bất ngờ bị vỡ, các mảnh văng trúng đầu 2 thuyền viên. Vụ tai nạn khiến ông Trương Văn Thể tử vong, thuyền viên Nguyễn Văn Hiến (SN 1974, trú phường Quy Nhơn) bị thương nặng.

Ông Hiến sau đó được chuyển sang tàu cá BĐ 95356-TS do ông Trương Văn Thương (SN 1978, trú phường Hoài Nhơn) làm chủ để đưa vào quần đảo Trường Sa tiếp tục chữa trị. Thi thể ông Thể được tàu BĐ 98090-TS đưa về Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) ngày 4-9.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) thăm hỏi sức khỏe 3 thuyền viên gặp nạn trên biển khi làm việc trên tàu cá QNa 90859-TS. Ảnh: ĐVCC

* Sáng 5-9, ông Phan Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Đông cũng cho hay: Địa phương sẵn sàng tiếp nhận và đưa thuyền viên Phan Thành Vương (SN 1975, trú phường Hoài Nhơn Đông) đi điều trị khi tàu cập cảng.

Theo ông Phan Văn Quang, khoảng 5 giờ 22 phút ngày 3-9, tàu cá BĐ 98464-TS do ông Trần Kim Huệ (SN 1979, trú tổ dân phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ, ủy quyền cho ông Phan Xuân Thạnh (SN 1988, trú cùng địa phương) làm thuyền trưởng, đang hoạt động tại tọa độ 13°34'01"N - 110°47'19"E (thuộc vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ, cách bờ biển Gia Lai khoảng 160 km - PV) thì thuyền viên Phan Thành Vương xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, nôn ra máu nhiều và trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi phát hiện, thuyền trưởng cùng các thuyền viên trên tàu tổ chức sơ cứu, đồng thời điều khiển tàu cá quay vào bờ để đưa bệnh nhân đi cấp cứu.