Điều tiết giao thông trên đường Hoa Lư để tổ chức lễ hội "Sắc màu Hà Thanh"

(GLO)- UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo về việc hạn chế lưu thông và cấm đậu, đỗ xe trên đường Hoa Lư để phục vụ tổ chức lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I - 2026.

Theo đó, lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I - 2026 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18 và 19-9. Để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, thuận lợi, đồng thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, UBND phường Quy Nhơn thông báo hạn chế lưu thông ô tô tải trên đường Hoa Lư, đoạn từ cầu chữ Y đến cầu Hoa Lư trong các ngày 18 và 19-9.

Phường Quy Nhơn hạn chế lưu thông ô tô tải trên đường Hoa Lư, đoạn từ cầu chữ Y đến cầu Hoa Lư, trong các ngày 18 và 19-9. Ảnh: Thanh Trí

Đồng thời cấm đậu đỗ ô tô trên đường Hoa Lư, đoạn từ cầu Hoa Lư đến cầu Đôi, trong thời gian từ ngày 15 đến hết ngày 19-9.

UBND phường giao Công an phường phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các khu vực, tuyến đường hạn chế lưu thông, cấm đậu đỗ phương tiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Ô tô không được đậu đỗ trên đường Hoa Lư, đoạn từ cầu Hoa Lư đến cầu Đôi từ ngày 15 đến hết ngày 19-9. Ảnh: Thanh Trí

Để đảm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, an ninh trật tự khu vực mặt nước tổ chức lễ hội, trước đó, UBND phường Quy Nhơn đã có thông báo yêu cầu tạm dừng hoạt động tàu, thuyền, chồ rớ trên sông Hà Thanh trong thời gian từ ngày 15 đến hết ngày 20-9.

Cụ thể, địa phương yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân có tàu, thuyền, chồ rớ phải hoàn thành di dời phương tiện, dụng cụ ra khỏi khu vực đoạn sông Hà Thanh từ cầu Đôi đến cầu chữ Y (thuộc địa phận phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Đông) trước ngày 15-9.

Ngoài ra, người dân không được hoạt động, khai thác, đánh bắt, đặt chồ rớ, neo đậu hoặc lưu thông tàu, thuyền tại khu vực phục vụ lễ hội đến hết ngày 20-9.