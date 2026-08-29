Tiếp sức học sinh vùng biên xã Ia Dom đến trường

Ban tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom.

﻿Ảnh: Lạc Hà

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng, gồm cặp, dụng cụ học tập và bánh kẹo; trao 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Ia Dom. Những phần quà thiết thực góp phần động viên, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập.

Ban tổ chức trao nhiều phần quà thiết thực, tạo động lực cho học sinh vùng biên xã Ia Dom vững bước đến trường. Ảnh: Lạc Hà

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, Ban Tổ chức đã trao 3 máy cắt cỏ và 5 bình xịt điện cho các phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần hỗ trợ sinh kế, giảm bớt chi phí lao động và tạo điều kiện để các gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Tổng kinh phí chương trình gần 50 triệu đồng.