Lời cảm tạ

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh Gia Lai; các địa phương, cơ quan, đơn vị; các tổ chức, doanh nghiệp cùng họ hàng nội ngoại, thông gia, liên gia, bà con lối xóm, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, chia buồn, dự Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong quá trình tổ chức Lễ tang, không tránh khỏi những thiếu sót, Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

Tang chủ: Chu Sỹ Tuấn