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Tòa soạn-Bạn đọc

Lời cảm tạ

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(GLO)- Ban Tổ chức Lễ tang đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) và gia đình trân trọng cảm ơn:

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh Gia Lai; các địa phương, cơ quan, đơn vị; các tổ chức, doanh nghiệp cùng họ hàng nội ngoại, thông gia, liên gia, bà con lối xóm, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, chia buồn, dự Lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong quá trình tổ chức Lễ tang, không tránh khỏi những thiếu sót, Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH

Tang chủ: Chu Sỹ Tuấn

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Tin buồn

Tin buồn

(GLO)- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

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