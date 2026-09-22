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Gia Lai: Tặng quà Trung thu cho 110 trẻ em mù

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LỆ XUÂN

(GLO)- Sáng 22-9, Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình vui chơi, tặng quà cho trẻ em khiếm thị nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Tại chương trình, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng 30 suất quà cho trẻ em khiếm thị trên địa bàn phía Đông tỉnh, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng, gồm bánh kẹo và tiền mặt. Đối với 80 em khiếm thị ở khu vực phía Tây tỉnh, Hội thực hiện chuyển khoản hỗ trợ, mỗi suất khoảng 300 nghìn đồng.

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Người mù tỉnh và các nhà tài trợ trao quà Trung thu cho trẻ em khiếm thị nhân dịp tết trung thu. Ảnh: Phi Long

Hoạt động nhằm mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp; đồng thời thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Hội Người mù tỉnh, các nhà tài trợ và cộng đồng đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Thời gian qua, Hội Người mù tỉnh có nhiều hoạt động hỗ trợ các em khiếm thị, nhằm tạo điều kiện tốt hơn trong học tập, chăm sóc sức khỏe, trang bị kỹ năng và kết nối cơ hội phát triển phù hợp với khả năng của từng em.

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