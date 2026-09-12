Dựng trụ điện trong hành lang an toàn đường bộ, dân bức xúc

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Nguyễn Đắc Công (làng Bang, xã Ia Chia) cho biết, gia đình ông có lô đất bề ngang 5 m, dài 90 m tại làng Lang (xã Ia Chia).

Ngày 16-8-2026, ông Nguyễn Văn Tiếp, chủ hộ chăn nuôi heo tại làng Lang, tự ý cho máy móc, người lao động đến đào hố để dựng trụ điện, làm ảnh hưởng cây trồng của gia đình.

Khi gia đình ông Công yêu cầu dừng thi công, chờ cơ quan chức năng giải quyết, ông Tiếp vẫn tiếp tục thi công, cắt hàng rào, đào đường chôn dây chống sét và trụ điện, làm hư hại một số cây điều, đinh lăng của gia đình.

Hai trụ điện mới được Nguyễn Văn Tiếp cho dựng cách trụ điện cũ 7 m, nằm sâu trong diện tích canh tác ổn định của gia đình ông Nguyễn Đắc Công. Ảnh: V.H

Theo ghi nhận, trên phần đất đang canh tác của gia đình ông Công, ông Tiếp đã đào hố, dựng 2 trụ điện cao 5 m. Các trụ điện cách tim đường 14 m và cách ranh giới tiếp giáp giữa đất của ông Công với hộ liền kề 1,5 m. Ông Tiếp cũng đào một con mương dài gần 3 m để làm hệ thống chống sét.

Bà Phạm Thị Ngần (vợ ông Công) cho biết, gia đình rất bức xúc vì các trụ điện mới được chôn trong phần đất đang canh tác, cách trụ điện cũ khoảng 7 m. Theo bà Ngần, đất này được gia đình canh tác, trồng cây ổn định nhiều năm nhưng ông Tiếp vẫn tự ý đào, chôn trụ điện làm trạm hạ thế, gây hư hại cây trồng. Tại buổi hòa giải ngày 24-8 do UBND xã Ia Chia tổ chức, ông Tiếp còn thách thức gia đình bà di dời các trụ điện.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Công Hòa - Chủ tịch UBND xã Ia Chia - cho biết: Xã đã nhận đơn phản ánh của gia đình ông Công về việc ông Tiếp chôn trụ điện trong diện tích đất gia đình đang canh tác và làm hư hại một số cây trồng. Theo đo đạc của cơ quan chuyên môn, các trụ điện do ông Tiếp dựng nằm ngoài phần đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Công nhưng nằm trong hành lang an toàn đường bộ.

Theo quy định, khi Nhà nước chưa thu hồi đất để xây dựng công trình, người dân có tài sản, cây trồng trong hành lang an toàn đường bộ vẫn có quyền canh tác, sản xuất nhưng không được xây dựng công trình kiên cố, ảnh hưởng đến ATGT.

Mặc dù công nhận tính hợp pháp của người dân có tài sản trên hành lang an toàn đường bộ nhưng việc không xử lý dứt điểm công trình kiên cố của ông Tiếp trên hành lang an toàn đường bộ của chính quyền xã Ia Chia đã khiến gia đình ông Công bức xúc.

Theo luật sư Trần Hữu Lâm - Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, việc tự ý đào đất, làm móng, chôn cột điện trong hành lang an toàn đường bộ là hoạt động thi công, xây dựng công trình, không phải sử dụng thông thường.

Điểm c khoản 4 Điều 8 Nghị định số 336/2025/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ có quy định xử phạt hành vi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ không có giấy phép thi công hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Mức phạt từ 7 - 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 14 - 20 triệu đồng đối với tổ chức.