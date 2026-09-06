Xã, phường chủ động thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

(GLO)- Việc giao quyền chủ động cho xã, phường trong giải phóng mặt bằng và thu hút doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đang phát huy hiệu quả.

Qua đó, góp phần giảm áp lực cho ngân sách tỉnh Gia Lai, huy động nguồn vốn xã hội hóa và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chủ động huy động nguồn lực đầu tư

Thay vì sử dụng ngân sách tỉnh để đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (CCN) và tổ chức xúc tiến, mời gọi doanh nghiệp, UBND tỉnh giao xã, phường chủ động thực hiện. Cách làm này đòi hỏi chính quyền cơ sở phải quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch và đồng hành cùng nhà đầu tư.

Tại xã Canh Vinh, địa phương đã hoàn thiện quy hoạch 6 CCN gồm: Canh Hiển, Canh Hiệp, Canh Hiệp 1, Canh Vinh 1, Canh Vinh 2 và Canh Vinh 3; mỗi CCN có diện tích 75 ha.

Cùng với hoàn thiện quy hoạch, xã tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, chủ động kết nối, đưa nhà đầu tư khảo sát thực địa và hỗ trợ hoàn thiện thủ tục.

Nhờ đó, 4 nhà đầu tư gồm Công ty CP Thác Bà Island, Công ty CP Thác Bà Lake, Công ty CP Tập đoàn TP 77 và Công ty CP Bất động sản TP Group đăng ký đầu tư 1.870 tỷ đồng để thực hiện 5 dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN tại xã Canh Vinh.

Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, tháng 8-2026, các chủ đầu tư đã khởi công xây dựng CCN Canh Vinh 1 và Canh Vinh 2; trong tháng 9 tiếp tục khởi công 3 CCN gồm Canh Hiệp, Canh Hiệp 1 và Canh Hiển.

Không chỉ Canh Vinh, các xã Tây Sơn, Phù Cát, Hòa Hội, An Nhơn Tây, Hra, Đak Đoa, phường Tam Quan, phường An Nhơn... cũng thu hút nhiều nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp cùng lúc đầu tư hạ tầng nhiều CCN.

Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1 tại xã An Nhơn Tây do Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân làm chủ đầu tư đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thu hút nhiều dự án thứ cấp. Ảnh: T.S

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân làm chủ đầu tư CCN Nhơn Tân 1 (xã An Nhơn Tây) và CCN Vân Canh (phần mở rộng) tại xã Vân Canh.

Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ đầu tư CCN Gò Cầy (xã Bình An), CCN Đồi Hỏa Sơn (phường An Nhơn) và CCN Bùi Thị Xuân phần mở rộng (phường Quy Nhơn Tây). Công ty CP Bất động sản TP Group đầu tư CCN Canh Hiển và Canh Hiệp 1 tại xã Canh Vinh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các địa phương đã thu hút thêm 13 dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng CCN, nâng tổng số CCN do DN làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 43 CCN, với tổng diện tích hơn 2.148 ha, tổng vốn đầu tư hơn 11.306 tỷ đồng.

Đến nay, toàn tỉnh có 487 dự án đầu tư vào các CCN, trong đó gần một nửa được triển khai tại các CCN do tư nhân đầu tư, vận hành. Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp phát huy hiệu quả kinh doanh mà còn góp phần khai thác nguồn lực đất đai, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

Theo phương án phát triển CCN đến năm 2030, toàn tỉnh có 99 CCN với tổng diện tích trên 5.412 ha. Cùng với việc quy hoạch phát triển CCN theo hướng bền vững, tỉnh tiếp tục đầu tư kết nối các tuyến đường chính và hệ thống điện đến CCN, đảm bảo giao thương thuận lợi, giúp chủ đầu tư hạ tầng CCN cùng các nhà đầu tư thứ cấp sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Các sở, ngành tổ chức làm việc với chủ đầu tư CCN rà soát, đảm bảo giá cho thuê đất và giá các dịch vụ phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xúc tiến đầu tư, lấp đầy các CCN.

Đồng thời, tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và dự án của nhà đầu tư thứ cấp.

Hoạt động sản xuất hàng may mặc xuất khẩu của Công ty Công nghệ Wash HNC tại Cụm công nghiệp Tam Quan (phường Tam Quan). Ảnh: T.S

Ông Võ Mai Hưng - Phó Giám đốc Sở Công Thương - cho biết: Cùng với việc tạo điều kiện thuận lợi để DN phát triển sản xuất kinh doanh bền vững, Sở Công Thương sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá lại năng lực các chủ đầu tư, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án không đảm bảo yêu cầu.

Trong khi đó, Sở Tài chính hỗ trợ các địa phương và chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng CCN quảng bá, giới thiệu các danh mục dự án thu hút đầu tư. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn chính quyền các địa phương triển khai chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và dự án của nhà đầu tư thứ cấp, đảm bảo quyền lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính), Trung tâm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm cụ thể hóa dự án; đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối nhà đầu tư với các địa phương, tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai dự án tại các CCN.