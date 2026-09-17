Người Việt có thể thanh toán QR tại hơn 60 quốc gia qua ứng dụng nào?

(GLO)- Người Việt đi du lịch, công tác nước ngoài hiện có thể sử dụng ứng dụng MoMo để quét mã QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều điểm đến phổ biến như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Malaysia.

Theo thông tin từ MoMo, nền tảng này đã mở rộng khả năng thanh toán bằng mã QR xuyên biên giới tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mạng lưới được hình thành thông qua kết nối với nhiều đối tác thanh toán trong nước và quốc tế, gồm NAPAS, Alipay, WeChat, PayPay, PromptPay... Qua đó, người dùng MoMo có thể thanh toán tại hơn 100 triệu điểm chấp nhận thanh toán trên toàn cầu.

Người Việt đi du lịch, công tác nước ngoài hiện có thể sử dụng ứng dụng MoMo để quét mã QR thanh toán tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh nguồn momo.vn

Trong số các thị trường được MoMo nêu, có những điểm đến quen thuộc với người Việt như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và Singapore. Website chính thức của MoMo cũng cho biết dịch vụ thanh toán nước ngoài hiện hỗ trợ các thị trường như Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản.

Với tính năng thanh toán nước ngoài, người dùng có thể mở ứng dụng MoMo, chọn chức năng quét QR và thực hiện thanh toán tại các điểm bán nằm trong mạng lưới được kết nối.

Theo hướng dẫn của MoMo, người dùng thực hiện theo các bước: mở MoMo, chọn “Quét mọi QR”, quét mã QR tại điểm thanh toán, lựa chọn quốc gia, kiểm tra thông tin giao dịch và nguồn tiền rồi xác nhận thanh toán.

Đặc biệt, số tiền thanh toán được quy đổi sang VND để người dùng kiểm tra trước khi xác nhận. MoMo cho biết tỷ giá được hiển thị minh bạch và không phát sinh phí phụ trội ngoại tệ.

Điều kiện sử dụng và phạm vi thanh toán có thể khác nhau tùy từng quốc gia, mạng lưới QR và điểm chấp nhận thanh toán. Người dùng cần kiểm tra quốc gia và loại mã QR được hỗ trợ trước khi giao dịch.

Việc MoMo mở rộng mạng lưới diễn ra song song với quá trình NAPAS và các ngân hàng Việt Nam tăng cường kết nối thanh toán QR với các thị trường quốc tế.

Theo NAPAS, đến tháng 6-2026, hệ thống đã triển khai kết nối hai chiều với Thái Lan, Lào và Campuchia, cho phép người dùng Việt Nam sang các nước này và khách quốc tế đến Việt Nam thanh toán bằng mã QR.

Trong năm 2026, Việt Nam tiếp tục mở rộng kết nối QR với nhiều thị trường. NAPAS đã triển khai thanh toán QR xuyên biên giới với Hàn Quốc từ tháng 4 và Singapore từ tháng 7.

Riêng với Trung Quốc, kết nối giữa NAPAS, BIDV và các nền tảng thanh toán của Trung Quốc đang tiếp tục được mở rộng. Tháng 8-2026, NAPAS, BIDV và Weixin Pay công bố mở rộng dịch vụ QR xuyên biên giới. Tuy nhiên, tại thời điểm công bố, chiều thanh toán dành cho người Việt tại Trung Quốc vẫn được các bên tiếp tục nghiên cứu, thúc đẩy.

Ngoài MoMo, một số ngân hàng Việt Nam cũng đã triển khai thanh toán QR quốc tế. Vietcombank cho biết khách hàng có thể dùng ứng dụng VCB Digibank thanh toán QR tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua mạng lưới Alipay+, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Hồng Kông.